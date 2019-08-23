Cuma hutbesinde 'kadın hakları' vurgusu
|23 Ağustos 2019 14:49
|Yazdır
Geçtiğimiz günlerde hunharca katledilen Emine Bulut için Ahmet Hamdi Akseki Cami'de cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okuduğu hutbede, "Cinayette vefat eden hanım kardeşimize, bunun gibi şiddete ve cinayete maruz kalan nice masumlara Allah'tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrularına ve sevdiklerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
"Kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür"
Yaşanan vahşetin ne İslam ne de insanlık ile bağdaşmadığını söyleyen Erbaş, "Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslamla, insanlık ile bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, hakları dokunulmazdır ve emanettir. Nitekim efendimiz, 'Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı olanınızdır' buyurmuştur. Diğer taraftan, mümin elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir. Bir daha bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
23 Ağustos 2019 15:18
|Dünya 5G ile tanıştı onlar 1G'ye hasret
23 Ağustos 2019 14:53
|Okulun hem müdürü hem de işçisi
23 Ağustos 2019 14:02
|Alaaddin Keykubat'ın mezarı DNA testi sonucu ortaya çıkacak
23 Ağustos 2019 13:59
|Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı
23 Ağustos 2019 13:53
|Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
23 Ağustos 2019 09:22
|'Aylan Bebek' filmi çekimlerinde tüm set ağladı
23 Ağustos 2019 07:20
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
23 Ağustos 2019 06:30
|Mesleğini yaklaşık 100 yıllık makasla sürdürüyor
22 Ağustos 2019 23:43
|YÖK Genel Sekreteri'nin acı günü
22 Ağustos 2019 23:31