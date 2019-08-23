Antalya'daki 'iştirak şirketi' kavgasında yeni iddialar

Antalya'da AK Parti'nin "CHP geldi belediyenin şirketlerinde yönetim kurulu sayısı da huzur hakkı miktarı da arttı" iddiasına CHP'den yanıt geldi. CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, AK Parti döneminde belediyede yaşananları anlattı. CHP'li başkanın aktardığına göre; AK Parti döneminde belediye şirket yöneticilerine verilen kredi kartları, eşleri tarafından kullanılmış. Kozmetik, iç giyim ve güzellik merkezleri için 413 bin lira, seyahat için 2 milyon 507 bin TL lira belediye kasasından harcanmış...

İşte iddialar...

Antalya Büyükşehir Belediyesi 31 Mart'ta AK Parti'den CHP'ye geçti. Menderes Türel koltuğunu CHP'li Muhittin Böcek'e devretti. Geçtiğimiz hafta basın toplantısı düzenleyen AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da AK Parti'li Menderes Türel döneminde 4,5 kişiden oluşan belediye şirketlerinin yönetim kurullarının 10,11 kişiye çıkarıldığını ve yıllık huzur hakkı adı altında her bir üyeye yıllık 360 bin lira maaş bağlandığını iddia etti.

AK Parti cephesinin iddialarına yanıt CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul'dan geldi. AK Parti'li başkanın iddialarını yalanlayan Kumbul, Menderes Türel döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin hesaplarının özel harcama ve avanslar için kullanıldığını savundu. Kumbul, yaptığı açıklamada, AK Parti'li Menderes Türel dönemine ilişkin çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Kumbul, "AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili olarak görev yaptığı dönemde şirket masrafları için Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanına verilen kredi kartını özel harcamaları ve avans için kullanmışlardır. ANTEPE A.Ş bir seyahat acentesi gibi çalışmış" dedi. Kumbul, Antalya Ulaşım AŞ Genel Müdür Mesut Değer ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yiğit'in kurumu 413 bin 100 TL zarara uğrattıklarını iddia etti.

ŞİRKET BAŞKANINA VERİLEN KREDİ KARTINI EŞİ KULLANMIŞ: KOZMETİK HARCAMALARI DA VAR...

Şirkete cari borçları gözüken Genel Müdür Mesut Değer'e, 3 bin TL'lik 47 adet, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yiğit'e de 5 bin TL'lik 54 adet senet düzenlendiğini belirten Kumbul, "Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Yiğit'in kendisine şirket ödemeleri için verilen kredi kartını eşinin de kullandığı kozmetik, iç giyim, güzellik merkezleri ve kişisel harcamaları için kullanıldığı ödemelerden de görülmektedir. Mesut Değer ise kişisel harcamalar yapmış ve avanslar çekmiştir. Mesut Değer ise kişisel harcamalar yapmış ve avanslar çekmiştir. Çok değerli genel müdür 14 bin 112 TL maaş alırken, ayrıca üst düzey yönetici belgesini genel müdürlük yaptığı Ulaşım A.Ş.'ye aylık 12 bin 203 TL bedelle kiralamıştır. Yani aylık 26. 920 TL Ulaşım A.Ş.'den gelir elde etmiştir. Üstelik bu belgeye seçim öncesi 2023 yılına kadar kiralanan bir sözleşme yapılmıştır. Seçim sonrası bu anlaşma iptal edilmiştir." dedi.

18 ÜLKEYE 33 DEĞİŞİK KİŞİ TOPLAM 99 KEZ GİTMİŞ

Aynı durumun ANET A.Ş.'de yaşandığına dikkat çeken Kumbul sözlerini şöyle sürdürdü; " 11 Aralık 2018'de istifa edip görevi bırakan Mesut Kocagöz kasada 1.806.000 TL para ile teslim ediyor. Dört ay sonra tekrar göreve geldiğinde 2 milyon 49 bin TL borç ve 1 milyon TL çekilen kredi borcuyla teslim alıyor. ANTEPE A.Ş bir seyahat acentesi gibi çalışmış. 18 ülkeye 33 değişik kişi toplam 99 kez yurtdışı seyahatine gitmiş. Ve toplamda 2.507.765.22 TL bu seyahatler için harcama yapılmıştır. Küçük ölçekte bir seyahat acentesi bile bu kadar kişiyi yurtdışına götürüp bu kadar ciro yapmamıştır. ANTEPE'nin ne kadar yoğun çalıştığını yurtdışı seyahatlerinden görmek mümkündür"

"TÜREL DÖNEMİNDE TOPLAM 49 KİŞİ GÖREV ALIRKEN, BU DÖNEM 48 KİŞİ GÖREV ALDI"

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın, "Büyükşehir'i çiftliğe çevirdiler" iddiasına da cevap veren Kumbul, "Büyükşehir iştiraki şirketlerinin yönetiminde Türel döneminde toplam 49 kişi görev alırken, bu dönem 48 kişi görev aldı. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye bünyesinde toplam 8 şirket olduğunu ve tamamının üye sayısının toplamı önceki dönemden düşük olduğunu belirten Kumbul, "ANTEPE A.Ş bu dönem 9, önceki dönem 9, ANET A.Ş bu dönem 10, önceki dönem 10, EKDAĞ A.Ş bu dönem 11 önceki dönem 5, ULAŞIM A.Ş. Bu dönem 5 önceki dönem 5, İNSAN KAYNAKLARI A.Ş bu dönem 2 önceki dönem 6, ANTALYA HAYVANCILIK bu dönem 5 önceki dönem 5, SOSYAL HİZMETLEER A.Ş bu dönem 4 önceki dönem 7, ANSET LTD bu dönem 2 önceki dönem 2 olmak üzere toplamda bu dönem 48, önceki dönem 49 şirket yönetim kurulu üye sayısı bulunmaktadır" dedi.

CHP İl Başkanı Kumbul sözlerini şöyle sürdürdü "İddia edildiği gibi şirketlerin huzur hakları hiçbir şekilde artırılmadığı gibi sosyal hizmetler A.Ş'de 3000 TL olan huzur hakkı 2500 TL'ye düşürülmüştür. EKDAĞ'da başkan 7000 TL yönetim kurulu üyeleri 3000 TL alıyor' şeklindeki açıklamalar gerçek dışıdır. Önceki dönem yönetim kurulu başkanı Didem Boztepe Erkış 9.659 TL maaş alırken bu dönem yönetim kurulu ve Başkanı 2500 TL huzur hakkı alıyor. Ayrıca genel müdür atanmadığı için yönetim kurulu başkanı genel müdürlük görevini de yürütüyor. Büyükşehir belediye bünyesinde toplam 8 şirket var ve tamamının üye sayısının toplamı geçen dönemden düşüktür."

"İddia edildiği gibi şirketlerin huzur hakları hiçbir şekilde arttırılmadığı gibi sosyal hizmetler A.Ş'de 3000 TL olan huzur hakkı 2500 TL'ye düşürülmüştür." diyen Başkan Kumbul belediye iştiraklerinin yönetim kurulu üye sayısını da paylaştı:

ANTEPE A.Ş bu dönem 9, önceki dönem 9

ANET A.Ş bu dönem 10, önceki dönem 10

EKDAĞ A.Ş bu dönem 11 önceki dönem 5

ULAŞIM A.Ş. Bu dönem 5 önceki dönem 5

İNSAN KAYNAKLARI A.Ş bu dönem 2 önceki dönem 6

ANTALYA HAYVANCILIK bu dönem 5 önceki dönem 5

SOSYAL HİZMETLEER A.Ş bu dönem 4 önceki dönem 7

ANSET LTD bu dönem 2 önceki dönem 2

Toplamda yönetim kurulu sayısı bu dönem 48, önceki dönem 49'dir.

İsmail AKIN