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Ücretini aldığı sigorta poliçelerini yaptırmayan şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde müşterilerden ücretini almasına rağmen sigorta poliçelerini yaptırmadığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
|23 Ağustos 2019 14:58
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Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde sigorta ve aracılık hizmetleri veren iş yerinin sahibi H.K. müşterilerden ücretini almasına rağmen, sigorta poliçelerini yaptırmadı.
Trafik kontrollerinde sigorta kayıtları bulunmadığı için ceza uygulanan 19 kişi, H.K. hakkında şikayetçi oldu.
Polis, yaptığı incelemenin ardından şüpheliyi iş yerinde gözaltına aldı. Ekipler, iş yerindeki 1 bilgisayar hard diski, bir dizüstü bilgisayar ve bin 50 sigorta poliçesi ile trafik ceza makbuzlarını incelenmek üzere aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından tutuklandı.
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