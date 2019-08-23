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THK, kameraları görünce şov uçuşu yaptı, pisti suladı

Türk Hava Kurumu (THK), kullanılmayan yangın söndürme uçağını hangara kaçırırken kameralara yakalandı. O anların kamera tarafından çekildiğini fark eden THK görevlisi, hangara taşınacak olan yangın söndürme uçağını taşımaktan vazgeçti. Ardından çalışır vaziyetteki üç yangın söndürme uçağından ikisi havalandırılarak pist kenarındaki alana su bıraktı
 23 Ağustos 2019 15:02
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THK, kameraları görünce şov uçuşu yaptı, pisti suladı

İzmir'de üç gün süren yangın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Hava Kurumu'nu karşı karşıya getirmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önce THK uçaklarının yangına neden müdahale etmediğine ilişkin sorulan soruya, "3 tane uçak motoru arızalı şekilde duruyor, 3 tanesi de yağ akıtıyor. Çalıştırabilenler varsa, buyursunlar gelsinler, çalıştırsınlar. Bugün itibarıyla Türkiye'de bize hizmet verecek bir uçak filosu maalesef bulunmuyor" cevabını vermişti.

THK ise en büyük filonun kendilerinde olduğu iddiasını ileri sürmüş yangın söndürme amaçlı kullanılan 20 uçaklarının olduğun belirtmişti. Pakdemirli, bu açıklamalar sonrasında, "Hani neredeymiş 20 tane uçak? 6 tane apronda uçak görünüyor, 3 tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor. Hani Vizontele'de vardı ya açıyorlar kaputu 'Motor yok' diyor. Böyle trajikomik tiyatroyla karşı karşıyayız" sözlerini kullanmıştı.

Hangara kaçırılan uçakları İHA görüntüledi

THK'nın Ankara Etimesgut'ta bulunan hangarına giren İhlas Haber Ajansı, Bakan Pakdemirli'nin bahsettiği o uçakları görüntüledi. Dün yapılan haberlerin ardından, çalışmayan yangın söndürme uçakları hangara kaçırıldı. Son uçağı da çekmeye çalışan çalışanlar görüntülendiklerini fark edince bundan vazgeçti. Onun yerine çalışan iki uçak havalandırıldı. Su yüklenen uçaklar daha sonra dönüp piste kameralar önünde su boşalttı.

Uçaklardan yalnızca ikisi çalışır vaziyette

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Kurumu'nun hali hazırda 9 CL-215 söndürme uçağı bulunuyor. Bunlardan biri İzmir Adnan Menderes Hava Limanında. Diğer sekiz uçak ise THK'nın Etimesgut Hangarlarında. O uçaklardan yalnızca ikisi çalışır vaziyette. THK'nın açıkladığı 20 uçaklık söndürme filosunda geri kalan uçaklarsa M-18 Dronmader'lardan oluşuyor.

Hiçbiri söndürme uçağı standardında değil

Ancak uzmanlara göre, çalışanlar da dahil uçakların hiçbiri söndürme uçağı standardında değil. Gece uçuşu yapamayan uçaklar normal standartlara göre 6 ton su alması gerekirken yarım ila 4 ton arasında su alabiliyor. 1968 ila 1982 yılları arasında imal edilen uçaklara bir çok Orman Genel Müdürlüğü personeli binmeyi reddediyor.

THK ise tüm bunlara rağmen Orman Genel Müdürlüğü'ne geçen yıl saatliği 39 bin TL'ye yangın uçağı kiralıyordu. Bu yıl ise 71 bin TL talep etti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı buna yanaşmadı. Onun yerine yangın başına uçak kiralama kararı aldı.

THK'nın gayri faal haldeki bu uçaklarının diğer uçabilen uçaklar için malzeme olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Ancak Sivil Havacılık Kuralları'na göre kullanılmayan bir uçağın malzemelerinin aktif haldeki başka bir uçağa transfer edilip kullanılması yasak olarak biliniyor.

İhlas Haber Ajansı
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