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Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane'de trafik kazasında şehit olan Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Hamdullah Kırtay (21) memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
 23 Ağustos 2019 15:18
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Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Kırtay'ın naaşı, Tirebolu Devlet Hastanesi'nden alınarak cenaze töreninin düzenleneceği ilçenin Körliman Mahallesi'ndeki Uzunkum Camisi'ne getirildi. Cuma namazını müteakiben düzenlenen törene, şehidin yakınları, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Harun Sarıfakıoğulları ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile birlikte protokol üyeleri baba Nedim ve anne Firdevs Kırtay'a başsağlığı dileyerek, teselli etti.

Şehit Özel Harekat polisi Kırtay'ın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.

Şehit Özel Harekat Polisi Hamdullah Kırtay, dün sabah saatlerinde Gümüşhane şehir merkezinden Trabzon istikametine giderken kullandığı 08 AAD 693 plakalı otomobil ile Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İhlas Haber Ajansı
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