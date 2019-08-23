'Çalınan altınları kontrol edeceğiz' diyerek dolandırdılar
|23 Ağustos 2019 15:29
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Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çameli, Çivril, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde kendilerini jandarma olarak tanıtan bazı kişilerin dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Bu kapsamda Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan Cemal Babacan'ın (74) dolandırılmasıyla ilgili sürdürülen çalışma kapsamında güvenlik kamerasından bir şüpheli tespit edildi.
Ekipler, telefonla irtibat kurdukları vatandaşlara "Kuyumcu soygununda sizin görüntüleriniz var, çalınan altınları kontrol edeceğiz" diyerek evlerine gittikleri ve kontrol etme bahanesiyle ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştıkları belirlenen 4 kişiyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Saklandıkları adreste yakalanan 4 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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