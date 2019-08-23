Ablası olan çocuklar dili daha iyi kullanıyor
|23 Ağustos 2019 15:37
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Bilim adamları ablası olan çocukların, ağabeyleri olanlara göre daha yüksek düzeyde dil becerisine sahip olduğunu açıkladı.
"Psychological Science" dergisinde yayımlanan makaleye göre, PSL Üniversitesinin Fransız çalışma topluluğu EDEN'in verilerini kullanarak yaptığı araştırma, ablaya sahip çocukların, ağabeyleri olanlara göre konuşma becerilerinin daha iyi seviyede çıktığını ortaya koydu.
Araştırma çerçevesinde, 547'si abla ya da ağabeye sahip bin 276 çocuğa dil testi yapıldı ve yaşları 2 ila 6 olan bu çocukların 11 yaşına kadar konuşma gelişimleri ölçüldü.
Çalışmada, tek çocukların, ağabey ve ablaları olanlara kıyasla daha iyi konuşma becerisine sahip olduğu, ağabey ve abla faktörü incelendiğinde de ablaları olan çocukların konuşma becerilerinin daha yüksek düzeyde gözlendiği belirtildi.
Tek çocukların ebeveynleriyle daha fazla zaman geçirebildikleri için dil becerilerinin bu denli geliştiği değerlendirmesinde bulunuldu.
Ablaları olan çocukların dile daha iyi hakim olmalarının nedeni ise henüz bilinmiyor.
Araştırmanın Fransızca konuşan çocuklar üzerinde yapıldığına ve diğer dillerde konuşan çocuklar üzerinde yapılacak çalışmalarla daha geniş kapsamlı bir sonuca ulaşılabileceğine işaret edildi.
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