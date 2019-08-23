1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Büyükşehir Konservatuvarına 'korist' alınacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu için yeni sesler arıyor. Korosunu yeni ve farklı seslerle zenginleştirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, sesine güvenen ve kendisini geliştirmek isteyenler için 26-27 Eylül tarihlerinde ön eleme yapacak
 23 Ağustos 2019 15:44
Yazdır
Büyükşehir Konservatuvarına 'korist' alınacak

Kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında Mersinlilere sıkça konser veren ve yeni seslere ihtiyaç duyan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, yeni sesleri korosuna katılmaya davet etti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korosuna korist alınacak. Konservatuvara öğrenci alımı da gerçekleştirilecek. Elemelere katılanlar koronun tecrübeli jüri üyeleri önünde gösterecekleri performanslar ile korist olma ve 4 yıl verilecek konservatuvar eğitiminde öğrenci olma şansını yakalayabilecek. Yapılacak elemeler ile adaylarda ezgi tekrarı, tek ses, ritim tekrarı becerileri aranacak ve herhangi bir müzik eserini sazlar eşliğinde seslendirmeleri istenecek.

Birinci sınıflar için öğrenci alınacak

Ön elemede konservatuvarda yetiştirmek üzere öğrenci alımı da gerçekleştirilecek. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosuna 15-40 yaş arası öğrencilerin kabul edileceği ön elemelerde, konservatuvara girmeye hak kazanalar Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 4 yıl eğitim görecek. Öğrenciler, 4 yıl boyunca temel bilimler, makam, usul, şan (ses), solfej (nota), koro ve kendi seçtikleri enstrümanın dersini alacaklar.

Ön elemeler 26-27 Eylül'de

Sesine güvenen ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyenler için 26-27 Eylül'de yapılacak ön eleme sınavı ilk adım olacak. Ön elemeler Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi 5226 sokakta (Sanat Sokağı) konservatuvar faaliyet alanında saat 10.00'da yapılacak. Elemelere katılmak isteyenlerin öncelikle www.mersin.bel.tr adresinden 26 Ağustos-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yayınlanacak olan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu
23 Ağustos 2019 21:35		 THK, 45 milyonluk hizmet için 90 milyon teklif verdi
23 Ağustos 2019 20:48
Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı
23 Ağustos 2019 19:12		 Meteorolojiden sağanak uyarısı
23 Ağustos 2019 19:05
İstanbullular pazar günü bu yollara dikkat
23 Ağustos 2019 17:57		 'Belediye bandosunun zigetvar seferi' tartışması
23 Ağustos 2019 16:54
Temel atma töreni: Beton yerine fidan dikildi
23 Ağustos 2019 16:48		 FİSKOBİRLİK fındığı hem peşin hem de 25 kuruş fazlaya alıyor
23 Ağustos 2019 16:25
Ablası olan çocuklar dili daha iyi kullanıyor
23 Ağustos 2019 15:37		 Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
23 Ağustos 2019 15:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:35 - Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu21:07 - 'Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız'20:58 - 'Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız'20:55 - HDP binasında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı20:48 - THK, 45 milyonluk hizmet için 90 milyon teklif verdi20:45 - Emine Bulut'un katilinin iddianamesi kabul edildi20:40 - Ahmet Davutoğlu Sakarya'da kayyum protestosu20:18 - Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu20:04 - Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarım alanında Avrupa'nın birinci ülkesi19:53 - THK'dan istifa eden CHP'li üye: Kurumda para yok
19:42 - Lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı19:36 - Erdoğan, Rusyaya günübirlik ziyarete gidecek19:18 - Hem ehliyetsiz hem sahte plaka19:12 - Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı19:05 - Meteorolojiden sağanak uyarısı19:02 - Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu18:56 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı18:54 - 2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
Eğitim hizmet kolunda toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan konular
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'na devam ediyor!
Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caf caf 1
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 2
radamel falcao 3
burunda sivilce çıkması 1
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 2
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 3
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 4
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 4
tesel-ya 2
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam