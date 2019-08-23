YÖK'ten Rektör Ağırakça açıklaması
|23 Ağustos 2019 15:54
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YÖK, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça'nın görevden alınmadığını açıkladı. Görev süresi dolan Ağırakça'nın yerine başka bir ismin atandığını dile getirdi.
YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama
Mardin Artuklu Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın "görevden alındığına" dair yapılan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
Sayın Prof. Dr. Ahmet Ağırakça "görevden alınmamıştır". Rektörlük görev süresi sona eren Prof. Dr. Ağırakça, ilgili mevzuat gereği yeni bir atama yapılana kadar vekaleten görevine devam etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, görev süresi dolan ve yaş haddi sınırında olan Sayın Ağırakça'nın yerine Sayın Prof. Dr. İbrahim Özcoşar Rektör olarak atanmıştır.
Görüldüğü üzere bir "görevden alma" işlemi söz konusu olmayıp, görev süresi dolan ve yaş haddi sınırında olması sebebiyle Rektörlük görevine tekrar aday olması mümkün olmayan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın yerine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir "atama" yapılmıştır.
Doğru bilgilere dayanmayan, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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