1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktor alkol komasına girdi, ekipler alarma geçti

Gümüşsuyu'nda arkadaşlarının uzun süre ulaşamadığı dahiliye doktoru, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine alarma geçirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipleri aşırı alkol aldığı öne sürülen doktoru ambulansla hastaneye kaldırdı
 23 Ağustos 2019 16:06
Yazdır
Doktor alkol komasına girdi, ekipler alarma geçti

Olay, saat 14:30 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. İddiaya göre, devlet hastanesinde dahiliye doktoru olan Nedim A.'ya arkadaşları uzun süre ulaşamadı. Bunun üzerine hayatından endişe eden arkadaşları, evine geldi ancak kapı bir türlü açılmadı. Arkadaşları içeri giremeyince itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, polis nezaretinde doktorun yaşadığı evin kapısını kırarak içeriye girdi. Ekipleri içeriye girdiklerinde doktoru baygın halde buldu.

Alkol komasına giren doktor ekipleri alarma geçirdi

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede doktorun aşırı alkol kullanımına bağlı olarak komaya girdiğini girdiğini belirledi. Sedyeye konulan doktor Nedim A., ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Millet Bahçesi'ne scooterli güvenlik görevlileri
23 Ağustos 2019 11:04		 Polis memuru, kalp krizinden öldü
22 Ağustos 2019 15:12
Terörist ilan edildi, kahraman çıktı
21 Ağustos 2019 17:11		 Rektör çiçeği burnunda öğrencileri garda bizzat karşıladı
20 Ağustos 2019 14:18
Gündüz imam, akşam hakem
19 Ağustos 2019 16:51		 Polis memuru Zehra, hız yapanı affetmiyor
19 Ağustos 2019 13:04
Engelli memurun sınav başarısı
18 Ağustos 2019 13:30		 Bulanık suların delil avcıları 'kurbağa adamlar'
18 Ağustos 2019 13:15
Polisin sokak köpeğine merhameti takdir topladı
15 Ağustos 2019 21:36		 Altını bezleyip çorap giydirdiği sıpayı evde besliyor
15 Ağustos 2019 15:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:35 - Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu21:07 - 'Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız'20:58 - 'Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız'20:55 - HDP binasında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı20:48 - THK, 45 milyonluk hizmet için 90 milyon teklif verdi20:45 - Emine Bulut'un katilinin iddianamesi kabul edildi20:40 - Ahmet Davutoğlu Sakarya'da kayyum protestosu20:18 - Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu20:04 - Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarım alanında Avrupa'nın birinci ülkesi19:53 - THK'dan istifa eden CHP'li üye: Kurumda para yok
19:42 - Lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı19:36 - Erdoğan, Rusyaya günübirlik ziyarete gidecek19:18 - Hem ehliyetsiz hem sahte plaka19:12 - Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı19:05 - Meteorolojiden sağanak uyarısı19:02 - Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu18:56 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı18:54 - 2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
Eğitim hizmet kolunda toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan konular
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'na devam ediyor!
Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
radamel falcao 3
Kararsızlık 2
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 2
we can always come back to this 1
EMİNE BULUT 3
Sizi rahatsız etmeye geldim 1
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
kıvılcım nickli yazar 1
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 1
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 2
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam