Doktor alkol komasına girdi, ekipler alarma geçti
|23 Ağustos 2019 16:06
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Olay, saat 14:30 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. İddiaya göre, devlet hastanesinde dahiliye doktoru olan Nedim A.'ya arkadaşları uzun süre ulaşamadı. Bunun üzerine hayatından endişe eden arkadaşları, evine geldi ancak kapı bir türlü açılmadı. Arkadaşları içeri giremeyince itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, polis nezaretinde doktorun yaşadığı evin kapısını kırarak içeriye girdi. Ekipleri içeriye girdiklerinde doktoru baygın halde buldu.
Alkol komasına giren doktor ekipleri alarma geçirdi
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede doktorun aşırı alkol kullanımına bağlı olarak komaya girdiğini girdiğini belirledi. Sedyeye konulan doktor Nedim A., ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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