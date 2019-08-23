Gümüşhane'de 'civciv çıkarma' oyununa soruşturma
|23 Ağustos 2019 16:22
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bir düğün öncesi eğlencede "civciv çıkarma" adı verilen oyuna ait görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahmatlı köyünde 18 Ağustos akşamı R.G. için düğün öncesi eğlence düzenlendi. Etkinlikte çocuklar ve yetişkinler, yörede "civciv çıkarma" adı verilen oyunu oynadı.
Oyun sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çocuklardan birinin ailesi, durumu Kelkit Jandarma Komutanlığına bildirerek şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından savcılık talimatıyla oyun sırasında odada bulunan yaklaşık 30 kişinin ifadesine başvuruldu.
Söz konusu kişilerden 3'ü, tutuklama talebiyle Kelkit Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Oyun olarak tanımladıkları 'civciv çıkarma'yla ilgili ulaşılan bir video kaydına göre olay şöyle gerçekleşiyor: Bir odanın ortasına geniş bir çarşaf geriliyor. Ayakta duran 3-4 kişi gerilen çarşafı tutuyor. Çarşafın altına ise yaşları 7 ile 12 arasında değişen 3-4 çocuk giriyor. Bu çocuklarla birlikte 18 yaşın üstünde birkaç kişi de çarşafın altına giriyor. Çevredekilerin gülüşmeleri eşliğinde, çarşafın altındaki çocukların giysileri tek tek çıkarılıyor. Kayda göre, çocukların bazıları çığlık atarken, bazıları çarşafın altından kurtulmaya çalışıyor. Çarşafın altından çıkan çocuklardan ikisinin iç çamaşırlarının da çıkarılmış olduğu görülüyor.
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