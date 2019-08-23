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MEB'den atanan öğretmenlere ilişkin duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli olarak atanan 20 bin öğretmenin evraklarının alınmasına ilişkin duyuru yayımladı.
 23 Ağustos 2019 16:37
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MEB'den atanan öğretmenlere ilişkin duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli olarak atanan 20 bin öğretmenin evraklarının alınmasına ilişkin duyuru yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuru

2019 Ağustos döneminde Sözleşmeli öğretmen olarak ataması gerçekleştirilen adaylar istenilen belgeleri atandıkları illere teslim edebilecekleri gibi istemeleri halinde elektronik ortamda https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?2528 adresinden (Veri Toplama Modülü) belgelerini yükleyebileceklerdir.

Memurlar.Net
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