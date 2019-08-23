1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Belediye bandosunun zigetvar seferi' tartışması

EDİRNE'de mali sorunlar yaşayan belediyenin, Macaristan'ın Zigetvar kentinde düzenlenen festivale, bando ekibinden oluşan 28 müzisyenin yanında 2 müdür, 1 dozer operatörünü, tüm masraflarını karşılayarak göndermesi, tepkilere neden oldu
 23 Ağustos 2019 16:54
Yazdır
'Belediye bandosunun zigetvar seferi' tartışması

EDİRNE'de mali sorunlar yaşayan belediyenin, Macaristan'ın Zigetvar kentinde düzenlenen festivale, bando ekibinden oluşan 28 müzisyenin yanında 2 müdür, 1 dozer operatörünü, tüm masraflarını karşılayarak göndermesi, tepkilere neden oldu.

Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, "Ben buna bir israf olarak bakmıyorum. Çünkü benim ekiplerimle beraber ben oraya Türkiye Cumhuriyeti bayrağını da gönderiyorum. Orada Türk bayrağını da dalgalandırıyorum. Ben Balkan ülkelerinde Türk bayrağını dalgalandırmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Macaristan'ın Zigetvar kenti belediyesi, düzenlediği 'Bandocular Festivali' için Edirne Belediyesi'ne 30 Temmuz günü resmi davet mektubu gönderdi. Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan başkanlığında 1 Ağustos günü toplanan belediye meclis toplantısına gündem dışı görüşülmek üzere gelen teklif öncesi, bu davet, üyelerin bilgisine sunuldu. Gürkan, meclis üyelerini bilgilendirirken, "Biliyorsunuz festivalimize destek veren ülkelerin festivallerine biz de ekonomik açıdan biraz sıkıntılı olsak da katılmaya gayret ediyoruz. Bu da onlardan birisi, söz almak isteyen arkadaşımız var mı?" diye sordu.

CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinden söz almak isteyen olmayınca bando ekibinin Zigetvar'a gitmesine yönelik teklif, oybirliği ile kabul edildi. Zivetgar'a gidecek kafilede, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vahap Melih Serttuna kafile başkanı Edirne Belediyesi Bando Takımının Şefi Süleyman Uysal ile 28 müzisyene ek olarak ekibe Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sefa Pirko ile Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Göç ile belediyenin dozer operatörü Şenol Geçmiş 'görevli' olarak yer aldı.

Müzisyenlerin dışında temizlik ve park bahçeler müdürü ile dozer operatörünün kafileye dahil edilmesi tepkiyle karşılandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, kafilenin Zivegar'a gitmesine israf gözüyle bakmadığını söyledi.

Gürkan, "Ben buna bir israf olarak bakmıyorum. Çünkü benim ekiplerimle beraber ben oraya Türkiye Cumhuriyeti bayrağını da gönderiyorum. Orada Türk bayrağını da dalgalandırıyorum. Ben Balkan ülkelerinde Türk bayrağını dalgalandırmaktan onur ve gurur duyuyorum. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'nin flamasını ve orada Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Eleştirilere neden olan müdürleri ve dozer operatörünü Türk bayrağını temsilen gönderdiğini belirten Gürkan, "Operatör arkadaşın pozisyonu başka ama oraya şoför olarak gitti. Oraya operatör olarak gitmiyor, aynı zamanda şoförlük belgesi de var. 3 müdürümüz de Zigetvar kentiyle ya da diğer kentlerden edindikleri tecrübeleri, bilgileri buraya taşıyorlar. Buradan edindikleri tecrübeleri ve bilgileri de oraya taşıyorlar. Zaten buralarla ilişkilerimiz belli. Burada asıl olan kaç müdürün gittiği değil, asıl olan Türk bayrağının gitmesidir, orada şanlı bir şekilde temsil ediliyor olmasıdır. Ben bu noktadan bakıyorum. Bu noktadan bakmayanlar kendi işlerine baksınlar, hangi noktadan bakıyorlarsa istedikleri noktadan baksınlar" dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağını söyledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu
23 Ağustos 2019 21:35		 THK, 45 milyonluk hizmet için 90 milyon teklif verdi
23 Ağustos 2019 20:48
Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı
23 Ağustos 2019 19:12		 Meteorolojiden sağanak uyarısı
23 Ağustos 2019 19:05
İstanbullular pazar günü bu yollara dikkat
23 Ağustos 2019 17:57		 Temel atma töreni: Beton yerine fidan dikildi
23 Ağustos 2019 16:48
FİSKOBİRLİK fındığı hem peşin hem de 25 kuruş fazlaya alıyor
23 Ağustos 2019 16:25		 Büyükşehir Konservatuvarına 'korist' alınacak
23 Ağustos 2019 15:44
Ablası olan çocuklar dili daha iyi kullanıyor
23 Ağustos 2019 15:37		 Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
23 Ağustos 2019 15:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:35 - Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu21:07 - 'Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız'20:58 - 'Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız'20:55 - HDP binasında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı20:48 - THK, 45 milyonluk hizmet için 90 milyon teklif verdi20:45 - Emine Bulut'un katilinin iddianamesi kabul edildi20:40 - Ahmet Davutoğlu Sakarya'da kayyum protestosu20:18 - Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu20:04 - Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarım alanında Avrupa'nın birinci ülkesi19:53 - THK'dan istifa eden CHP'li üye: Kurumda para yok
19:42 - Lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı19:36 - Erdoğan, Rusyaya günübirlik ziyarete gidecek19:18 - Hem ehliyetsiz hem sahte plaka19:12 - Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı19:05 - Meteorolojiden sağanak uyarısı19:02 - Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu18:56 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı18:54 - 2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
Eğitim hizmet kolunda toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan konular
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'na devam ediyor!
Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
radamel falcao 3
yaşlanmayı kabullenmemek 2
we can always come back to this 1
şu an çalan şarkı 3
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 1
kıvılcım nickli yazar 1
caf caf 1
Sizi rahatsız etmeye geldim 1
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 2
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 2
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam