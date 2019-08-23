1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Hazine taşınmazları üzerinde seracılık dahil tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkanı getirildi
 23 Ağustos 2019 16:59
Yazdır
Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Hazine taşınmazları üzerinde seracılık dahil tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkanı getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle imar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait taşınmazların sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Hazineye ait taşınmazlar, sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına 20 yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilecek.

Kiraya verilecek Hazineye ait taşınmazın ilk yıl kira bedeli, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri olacak.

Bu tebliğ kapsamında yapılacak kiraya verme işlemlerinde geçici ve kesin teminat alınmayacak. Kiracı tarafından talep edilmesi halinde, kontrol ekibinin uygun görüşü ve idarenin izni ile Hazine taşınmazları üzerinde sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları ile tarımsal üretim için zorunlu olan; modern örtüaltı, topraksız tarımsal üretim gibi ihtiyaçlar için gerekli altyapı ve kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo ve benzeri yapılar yapılabilecek.

Tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşları; kiraya verilen taşınmazları, bizzat işletebilecekleri gibi bünyesinde bulunan kooperatiflere, birliklere, üst kuruluşlara ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu iştiraklerine, Bakanlıkça izin verilmek suretiyle işlettirebilecek.

Ancak bu durumda cari yıl kira bedeline ilave olarak düzenlenecek kira sözleşmesinden elde edilen gelirin, cari yıl kira bedelinden fazla olan kısmının yüzde 50'sinin Hazineye ayrıca ödenmesi gerekecek.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu ve yeniden bedel belirlenmek suretiyle Bakanlık izni ile uzatılabilecek.

Ayrıca, kiraya verilen taşınmaz, sözleşme sonunda eski haline getirilecek.

Özel kanunlar kapsamında kalıp kiralanması mümkün olmayan yerler ile 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaç dışında ayrılan yerler ve Bakanlıkça belirlenen taşınmazlar ise kiraya verilemeyecek.

Bu tebliğ kapsamında kiraya verilebilecek Hazineye ait taşınmazlar, resen veya talep üzerine idarece belirlenecek ve bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler valiliklerce Bakanlığa gönderilecek.

Bakanlık, kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazları, idarenin internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan edecek.

Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına duyurulmak üzere ilgili tarım idaresine de ayrıca gönderilecek.

Öte yandan ilan edilen taşınmazlar, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildirilecek ve ilan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldede de uygun görülen vasıtalarla duyurulacak.

İlan edilen taşınmaz için bir başvuru olması halinde, başvuruda bulunan kooperatif, tarım satış kooperatifi, tarımsal üretici birlik veya bunların üst kuruluşu hak sahibi olarak belirlenecek.

Birden fazla başvurunun olması durumunda ise yapılacak artırmada en yüksek katılım bedelini teklif eden tarımsal amaçlı kooperatif, tarım satış kooperatifi, tarımsal üretici birlik ya da bunların üst kuruluşu hak sahibi olabilecek.

Bakanlık, tebliğ sayesinde tarımsal üretimlerin kooperatifler eliyle daha organize yürütülmesini teşvik edecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
23 Ağustos 2019 19:18		 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı
23 Ağustos 2019 18:56
2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
23 Ağustos 2019 18:54		 Bakanlık kapatılan çocuk evinde kalan çocuklar için harekete geçti
23 Ağustos 2019 18:16
YÖK'ten Rektör Ağırakça açıklaması
23 Ağustos 2019 15:54		 'Kırklareli Kıyıköy'de denizden kum çalındığı iddiaları asılsız'
23 Ağustos 2019 15:14
İzmir'deki yangında hasar tespit çalışmalarına başlandı
23 Ağustos 2019 12:51		 Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru sayısı artıyor!
23 Ağustos 2019 10:13
'Park modeli' yurt dışında yaşayan Türkleri rahatlattı
22 Ağustos 2019 22:06		 Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' dönüşümü
22 Ağustos 2019 21:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:35 - Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu21:07 - 'Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız'20:58 - 'Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız'20:55 - HDP binasında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı20:48 - THK, 45 milyonluk hizmet için 90 milyon teklif verdi20:45 - Emine Bulut'un katilinin iddianamesi kabul edildi20:40 - Ahmet Davutoğlu Sakarya'da kayyum protestosu20:18 - Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu20:04 - Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarım alanında Avrupa'nın birinci ülkesi19:53 - THK'dan istifa eden CHP'li üye: Kurumda para yok
19:42 - Lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı19:36 - Erdoğan, Rusyaya günübirlik ziyarete gidecek19:18 - Hem ehliyetsiz hem sahte plaka19:12 - Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı19:05 - Meteorolojiden sağanak uyarısı19:02 - Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu18:56 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı18:54 - 2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
Eğitim hizmet kolunda toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan konular
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'na devam ediyor!
Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caf caf 1
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 2
radamel falcao 3
burunda sivilce çıkması 1
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 2
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 3
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 4
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 4
tesel-ya 2
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam