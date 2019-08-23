İletişim Başkanı Altun'dan medyaya 'Emine Bulut' çağrısı
|23 Ağustos 2019 17:13
|Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır." ifadelerini kullandı.
Altun, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın toplumda haklı bir infial yarattığını vurguladı.
"Bu olay çok ama çok elim bir olaydır. Bir kere daha tekrar etmek istiyoruz; kadına yönelik şiddetin herhangi bir türü kesinlikle kabul edilemez." diyen Altun, hiçbir gerekçenin böyle vahşi bir cinayeti meşru gösteremeyeceği uyarısında bulundu.
- İletişim Başkanından medyaya çağrı
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır. Bu süreçte medyayı sorumlu ve etik yayıncılığa davet ediyor; cinayeti meşrulaştırıcı nitelikte ifadelerden, kurbanı suçlayan, faili savunan ve şiddeti grafikleştiren habercilik türünden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız'
23 Ağustos 2019 21:07
|'Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız'
23 Ağustos 2019 20:58
|Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarım alanında Avrupa'nın birinci ülkesi
23 Ağustos 2019 20:04
|THK'dan istifa eden CHP'li üye: Kurumda para yok
23 Ağustos 2019 19:53
|Erdoğan, Rusyaya günübirlik ziyarete gidecek
23 Ağustos 2019 19:36
|Erdoğan: Davanın yükünü kaldıramayanlar oldu
23 Ağustos 2019 18:50
|'Kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi temennimiz'
23 Ağustos 2019 18:32
|Fuat Oktay'dan 'Emine Bulut cinayeti' açıklaması
23 Ağustos 2019 17:42
|Ak Partili Çelik: Bu vahşet kültürü sorgulanmalı
23 Ağustos 2019 16:33
|Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması
23 Ağustos 2019 16:17