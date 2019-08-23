Dolar günü 5,76 TL'den tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|23 Ağustos 2019 17:24
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7650
|5,7660
|5,7660
|5,7670
|Avro
|6,3980
|6,3990
|6,3850
|6,3860
|Sterlin
|7,0400
|7,0750
|7,0310
|7,0660
|İsviçre Frangı
|5,8440
|5,8720
|5,8400
|5,8690
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7250
|5,7850
|5,7300
|5,7900
|Avro
|6,3350
|6,4050
|6,3300
|6,4000
|Sterlin
|6,9230
|7,0850
|6,9450
|7,1100
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