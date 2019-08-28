1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstifa sonrası yeniden atanma taleplerini kim onaylayacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yapılan atamalarda belirsizlik yaşanıyor.
 28 Ağustos 2019 14:59
Yazdır
İstifa sonrası yeniden atanma taleplerini kim onaylayacak?

Bildiğiniz gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan; "Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur." düzenlemesine göre istifa eden memurların yeniden atanma talepleri kapatılan Devlet Personel Başkanlığının iznine tabi tutulmuştur.

Bununla birlikte, 04 Şubat 2019 tarih ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla; verilen atama izin sayısının en fazla %2'si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir. Atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda ise bu sayı 1 adet olarak uygulanacaktır." ifadesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca yapacakları atamalar için belirlenen izin makamı 09 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla kapatılan Devlet Personel Başkanlığıdır.

Bu sebepten dolayı, hem kurumlar hem de istifa sonrası memuriyete dönüş için kurum bulan kişiler Devlet Personel Başkanlığının kapatılması ile birlikte mevzuat hükümlerine göre izin işlemlerinin nasıl yürütüleceği hakkında belirsiz durumun ortadan kaldırılmasını talep etmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hakem Kurulu üyeleri, toplantı ücretini hak etmedi
29 Ağustos 2019 09:30		 Siz nasıl hakemsiniz?
28 Ağustos 2019 21:31
Memur zammında oranlar belli oldu.
28 Ağustos 2019 18:42		 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan, son kulis bilgileri
28 Ağustos 2019 18:36
Hakem Kurulu, son toplantısını yapıyor
28 Ağustos 2019 15:40		 Hakem Kurulu, toplu sözleşme kararını yazmaya başladı
27 Ağustos 2019 15:09
Hakem Kurulu, emre göre mi yoksa vicdanına göre mi karar verecek?
27 Ağustos 2019 14:39		 YÖK Denetleme Kurulundan akademik kurulların işleyişi hakkında bilgi notu
26 Ağustos 2019 10:05
Öğretmen dışındaki personelin özür durumu yer değiştirmeleri nasıl yapılır?
26 Ağustos 2019 00:10		 Ankara ormanlarının 'yangın gözlemcileri' 7/24 tetikte
24 Ağustos 2019 23:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:27 - Erdoğan: İdlib'de gelişmeler istediğimiz noktada değil14:23 - Bakan Akar'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması14:15 - 30 Ağustos kortejine komandolar damga vurdu14:05 - Tiran'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na saldırı14:02 - Donanmanın kapıları halka açıldı13:57 - Orman yangınlarıyla mücadele için personel alınacak13:53 - Ağrı merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı13:50 - Güvenli bölgede ikinci ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi13:48 - Belediye parklara, sokaklara diktiği fidanları kendi üretiyor13:40 - Koşuya terlikle ısındı, yalın ayak yarıştı
13:34 - İklim değişikliğinde arazi kullanımının etkisinin büyük13:30 - Polis korosundan 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri13:25 - EGM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı13:15 - İBB'den, işten çıkarılan işçiler ile ilgili açıklama geldi13:14 - Okul kıyafetlerinde imalata gelen yüzde 40'lık zam fiyatlara yüzde 15 olarak yansıdı13:10 - İBB'de işten çıkarılan işçilerin bekleyişi sürüyor13:05 - Van Gölü'nün derinliklerinde Zafer Bayramı'nı kutladılar12:57 - Gözlerdeki bu belirtilere dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'O sınavı kazananların yüzde 78'i FETÖ'cü çıktı'
Profesör, 7'nci kattan atlayarak intihar etti
AK Parti'de akraba yasağı
İmamoğlu'nun, çıkardığı işçi sayısı 5 bini buldu
İBB'den, işten çıkarılan işçiler ile ilgili açıklama geldi
Eşdeğerlik kararına rağmen, KPSS ile yerleşen ama ataması yapılmayan aday, açtığı davayı kazandı
Güvenlik soruşturması davasını kazandı ama karar uygulanamadı
CHP'li başkan törene geç kalınca çelenk krizi çıktı
Telsim geri döndü: Borcu olan da aranıyor olmayan da
Bu köye muhtar dayanmıyor, 5 ayda 5. muhtar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gönül almak 3
temiz kokan insanlar 2
Vedat Türkali 3
göbekteki kilolar 1
30 ağustos zafer bayramı 1
ikinci bahar 2
ekşi sözlük 1
şeker hastalığı 3
rutin hayat 1
toyota 2
SON İLANLAR
Mersin Büyükşehir Belediyesi 114 İşçi Alacak
Sivas İmralı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Samsun Kavak İmar 1 İşçi Alacak
Mersin Çamlıyayla İmar Geçici 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 6 İlçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kayseri Ulaşım Engelli 2 Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam