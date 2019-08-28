İstifa sonrası yeniden atanma taleplerini kim onaylayacak?

Bildiğiniz gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan; "Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur." düzenlemesine göre istifa eden memurların yeniden atanma talepleri kapatılan Devlet Personel Başkanlığının iznine tabi tutulmuştur.

Bununla birlikte, 04 Şubat 2019 tarih ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla; verilen atama izin sayısının en fazla %2'si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir. Atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda ise bu sayı 1 adet olarak uygulanacaktır." ifadesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca yapacakları atamalar için belirlenen izin makamı 09 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla kapatılan Devlet Personel Başkanlığıdır.

Bu sebepten dolayı, hem kurumlar hem de istifa sonrası memuriyete dönüş için kurum bulan kişiler Devlet Personel Başkanlığının kapatılması ile birlikte mevzuat hükümlerine göre izin işlemlerinin nasıl yürütüleceği hakkında belirsiz durumun ortadan kaldırılmasını talep etmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN