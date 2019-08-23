MEB, YLSY tercihlerinde ilahiyat grubunda güncelleme yaptı ama sorunu çözmedi

Hatırlayacağınız üzere, 21 Ağustos 2019 tarihli haberimizde; Milli Eğitim Bakanlığı YLSY 2019 tercih tablosunda Diyanet İşleri Başkanlığı alımlarında "Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları ve Sosyoloji" olmak üzere birçok farklı alana başvuru imkanı verilirken, aynı bölüm olmalarına rağmen mahkeme kararı gereğince geçişleri yapılan Eğitim Fakültesi İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ bölümü mezunları başvuru yapamadığını, henüz tercih işlemleri sürerken bu durumun Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirilerek uygun bulunması halinde YLSY başvuru kılavuzunda güncelleme yapabileceğine dikkat çekmiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı bugün yaptığı duyuruda YLSY tercih kılavuzunda güncelleme yaptığını duyurmuştur. Güncellenen kılavuzu incelediğimizde Diyanet İşleri Başkanlığı adına belirlenen kontenjanlara başvuracak adayların lisans mezuniyet bölümlerine "Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları, Dünya Dinleri" bölümleri eklenirken, İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS MEZUNLARI MAALESEF YİNE DAHİL EDİLMEMİŞTİR.

Güncellenen YLSY tercih kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.