YKS ek yerleştirme kılavuzu 3 Eylül'de açıklanacak
ÖSYM, üniversitelere yazı göndererek bugün itibarıyla sona eren kayıtlar sonrası kalan boş kontenjanların bildirilmesini istedi. Ek yerleştirme kılavuzu 3 Eylül'de açıklanacak.
|23 Ağustos 2019 17:28
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ÖSYM, üniversitelere yazı göndererek bugün itibarıyla sona eren kayıtlar sonrası kalan boş kontenjanların bildirilmesini istedi.
ÖSYM 2019 YKS Yerleştirmeleri sonrasında boş kalan kontenjanların en geç 26 Ağustos 2019 tarihine kadar üniversitelerce Başkanlıklarına ulaştırılmasını istedi.
Ayrıca, ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu 3 Eylül 2019 günü açıklayacağını belirtti.
İŞTE ÖSYM YAZISI
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