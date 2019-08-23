Ankara Barosundan 'kadın cinayetleri' için yasal düzeleme çağrısı
|23 Ağustos 2019 17:30
|Yazdır
Ankara Barosundan, kadına yönelik şiddete karşı yasal düzenleme ve her türlü yükümlülüğün devlet tarafından yerine getirilmesi çağrısında bulunuldu.
Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından hunharca katledilmesinin kadın cinayetlerinin normalleştiği, kadına yönelik şiddetin artık sınır tanımadığı, küçük bir çocuğun annesinin öldürülmesine "anne lütfen ölme" diye yürekleri parçalayan feryat edişinin sıradanlaştığı vurgulandı.
Kırıkkale'de kadına yönelik şiddetin cinayetle sonuçlandığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kadına yönelik şiddetin aldığı boyut, Emine Bulut'un ölümüyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kadınların yaşam hakkının yok edildiği bir noktadadır. Kadınlar herkesin gözü önünde öldürülürken, ihtiyacımız olan kadınları her açıdan koruyacak yasal düzenlemelerdir. Emine Bulut'un ölümü yeniden göstermiştir ki kadınları erkek şiddetinden hızlıca koruyacak 6284 sayılı yasa hayatidir. Yasanın sınırlandırılması anlamında yapılacak müdahaleler kadınların daha fazla ölmesi anlamına gelecektir."
Kadına yönelik şiddete karşı yasal düzenleme ve her türlü yükümlülüğün devlet tarafından yerine getirilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Kadına yönelik şiddetin cinayetle noktalandığı bir ülkede yaşanan son vahşete sessiz kalınmaması, çocuklarımızın ve kadınlarımızın güvenli geleceklerinin garanti altına alınması ve de şiddet olgusunun kadın bedeni üzerinden elini çekmesi için yargı sistemimizin bu canileri en ağır biçimde cezalandırması ve sosyokültürel düzlemde tüm yaşama alanlarımıza sirayet etmiş eril tahakkümün dilimizden, anlayışımızdan ve algımızdan bütünüyle çıkarılması gerekmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
23 Ağustos 2019 19:02
|Bayındır hizmet kolunda toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan konular
23 Ağustos 2019 15:40
|Eğitim hizmet kolunda toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan konular
23 Ağustos 2019 15:39
|KESK'ten 1 günlük grev kararı
23 Ağustos 2019 14:35
|Orman Mühendisleri Odası: Helikopterler yangın söndürmede daha faydalı
23 Ağustos 2019 11:30
|Toç Bir-Sen'den orman yangınlarına ilişkin açıklama
23 Ağustos 2019 11:22
|Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
23 Ağustos 2019 09:17
|Hak-İş toplu iş sözleşmesini imzaladı
22 Ağustos 2019 17:46
|Sakarya Barosu adli yıl açılış törenine katılacak
22 Ağustos 2019 15:50
|Toplu sözleşmede, 20 gün boyunca ne olduğu anlaşılmadı
22 Ağustos 2019 14:49