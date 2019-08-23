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Devlet Tiyatrolarının biletlerine yüzde 20 zam geldi

Devlet Tiyatroları 1 Ekim'de perdelerini açıyor. Genel Müdür Mustafa Kurt, bu sezon bilet fiyatlarında yüzde 20 oranında artışa gittiklerini açıkladı.
 23 Ağustos 2019 17:32
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Devlet Tiyatrolarının biletlerine yüzde 20 zam geldi

Devlet Tiyatroları (DT) yeni sezonda sahne sayısını arttırırken aralarında 'Lüküs Hayat', Hazerfan Ahmet Çelebi'yi anlatan 'Uçmak', İskender Pala'nın 'Leyla ile Mecnun', Güngör Dilmen'in 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını', Shakespeare'in 'Yanlışlıklar Komedyası', Bertolt Brecht'in 'Küçük Burjuva Düğünü'nün de yer aldığı birçok yeni eseri seyircinin beğenisine sunacak.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Genel Müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, 2018-2019 sezonunu değerlendirdi, 2019-2020 sezonuna ilişkin bilgi verdi.

Kurt, geçen sezon 90'ı yeni olmak üzere yaklaşık 150 oyunun tiyatroseverlerle buluştuğunu, bunların dörtte birinin daha önce DT'de oyunu sergilenmemiş yazarlara ait olduğunu aktardı.

'NÖBETÇİ TİYATRO İSTANBUL'DA OLACAK'

Tüm bölgelerde başarılı bir sezon geçirdiklerini, toplam 1 milyon 770 bin seyirciye ulaştıklarını bildiren Kurt, bu sezon seyirci sayısını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ankara'da 30 Haziran'a kadar sürdürdükleri 'nöbetçi tiyatro' uygulamasında yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını dile getiren Kurt, uygulamayı gelecek sezon İstanbul'da da hayata geçireceklerini, Tekel Sahnesi'nin 15 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde nöbetçi tiyatro olarak hizmet vereceğini söyledi.

Bilet fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Mustafa Kurt, bu sezon yüzde 20 oranında artışa gittiklerini ifade etti.

Memurlar.Net
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