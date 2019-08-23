Emine Bulut'un katiline istenen ceza belli oldu
|23 Ağustos 2019 17:34
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Kırıkkale'de, 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai B., tutuklanıp cezaevine gönderildi. Fedai B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi.
Ortaya çıkan son görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. İnfiale yol açan cinayetle ilgili Adalet Bakanı Gül'den bir açıklama geldi. Öte yandan saldırgan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenerek, canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme suçundan iddianame hazırlandı.
Kırıkkale'de bir kafede Fedai B., 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile bir araya geldi. Fedai B. ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Fedai B., eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine Bulut'u, kızının gözü önünde yaraladı. Emine Bulut kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı. F.B.B. ise olayın etkisiyle şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emine Bulut'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından şoka giren kızı F.B.B. il birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fedai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Emine Bulut'un katili Fedai B. hakkında canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme suçundan iddianame hazırlandı ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.
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