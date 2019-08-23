Bakanlık kapatılan çocuk evinde kalan çocuklar için harekete geçti
|23 Ağustos 2019 18:16
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak hizmet veren 11 'Çocuk Koruma Evi' hizmetlerinin belediye tarafından sonlandırılmasının söz konusu olması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak burada kalan 47 çocuk ve gencimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmalar tarafımızca yapılmaktadır.
Söz konusu evlerde kalan 24 çocuk ve 8 reşit gencimiz olmak üzere toplam 32 kişinin sosyal incelemesi tamamlanmıştır. Çocuklarımızdan 2'si için bakım, 1'i için danışmanlık, 2'si için eğitim tedbiri alınması öngörülmekte olup, 4 çocuğumuza da sosyo-ekonomik destek verilmesi planlanmaktadır. 7 çocuğumuzun aileleri Ankara dışında ikamet ettiği için söz konusu illere sosyal inceleme yapılması için gerekli bildirimde bulunulmuştur. Çocuklarımızın durumlarıyla ilgili sosyal incelemeler tamamlanarak, gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır" denildi.
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