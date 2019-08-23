Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

TOÇ BİR-SEN'DEN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun yetkili sendikası TOÇ BİR-SEN olarak, son günlerde ülkemizde farklı sebepler dolayısıyla çıkan yangınlar ile ilgili işin ehli olmayan kişilerce kasıtlı olarak farklı mecralarda yapılan asılsız haberler ve saldırılarla Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün ve fedakar çalışanlarının töhmet altında bırakılarak yıpratılmaya çalışılmasından büyük üzüntü duyduk .