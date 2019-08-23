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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,48 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,94, dolar/TL yüzde 3,48, avro/TL yüzde 3,42 değer kazandı
 23 Ağustos 2019 18:45
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,48, dolar/TL yüzde 3,48, avro/TL yüzde 3,42, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,94 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 97.403,90, en düşük 94.349,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,48 artışla 97.149,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,94 artışla 279,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,93 kazançla 1.863,00 lira oldu. Geçen hafta 442,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 455,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,48 değer kazanarak 5,7670 liraya, avro da yüzde 3,42 artarak 6,3860 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Anadolu Ajansı
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