Erdoğan: Davanın yükünü kaldıramayanlar oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen törene katılarak partililere hitap etti.

Bundan tam 18 yıl önce 2001 yılı Ağustos ayında AK Parti'nin kuruluşunu millete ve tüm dünyaya ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde görev almış, partiye oy veren herkese şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Her yıl dönümünün önemli olduğunu ama 18'inci yıl dönümünün ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu yaş, hukukumuza, bireylerin siyasi, ekonomik ve sosyal alanda rüştlerini ispat edişlerinin ifadesidir. Kadim davamız ile milletimize hizmet aracı gördüğümüz siyasetimiz ve onun yüce çatısı olarak kabul ettiğimiz AK Parti hamdolsun 18 yaşına ulaştı." diye konuştu.

Geride kalan 18 yılın ardından AK Parti'nin artık gerek müktesebatıyla gerek yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçtiğini ifade eden Erdoğan, gençlik kollarında göreve başlayanların bugün ilçe veya il başkanları, genel merkez yöneticisi, milletvekili olarak görev yaptıklarını anlattı.

Gençlik kollarının kapısından içeri giren gençlerin de bayrak yarışında yarın aynı görevleri devralacağını aktaran Erdoğan, ana kademede, kadın kollarında, belde, ilçe, il teşkilatlarında görev alanların da aynı veya farklı görevlerde yol yürümeye devam edeceklerini söyledi.

- "AK Parti, organik bir partidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu büyük ailenin bir parçası olma onuru dahi tek başına çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Elbette bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, çeşitli sebeplerle yolunu kaybedenler olmuştur. AK Parti, bugün de inşallah yarın da hep dimdik ayakta olacaktır. Ama bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. Bizim partimizin en önemli özelliklerinden biri de değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarıyor olmasıdır. Dünyanın, bölgemizin ve ülkemizin şartları, ihtiyaçları, imkanları değiştikçe AK Parti de buna uygun şekilde politikalarını geliştirmekte, kadrolarını yetiştirmektedir.

AK Parti, organik bir partidir. AK Parti, siyaset mühendisliğine, içerden veya dışardan kulağına üflenen suflelerle, milletin içinde olmadığı her türlü hesaba kapalı bir siyasi parti olarak ve hep de bu şekilde yol yürümüştür. Gözleri ve gönülleri başka yerlerde olanların AK Parti çatısı altından çıktığında başarısızlığa mahkum olunmasının sebebi budur. Biz, tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizin ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz."

- "AK Parti, Hakk'a ve halka hizmet yolundan sapmadı"

AK Parti'nin 19, 20, 25, 30'uncu yıldönümlerini kutlarken de AK Parti'nin halka ve Hakk'a hizmet yolundan sapmadığını, göğüslerini gererek söyleyebileceklerini vurgulayan Erdoğan, "Partimizin kurucuları, yöneticileri, geleceği olan bizler, ne kadar bu misyona sahip çıkarsak milletimizin gönlündeki yerini o derece güçlü tutabiliriz. AK Parti ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti'nin yaptırdığını yineledi. Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözüne atıfta bulunan Erdoğan, "Biz eserlerimizle zaten ortadayız. 18 yıldır, biz bunu ispat ettik." dedi.

Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemden başarıyla çıkmasını sağlayacak olanın da yine AK Parti olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Az önce bana şöyle bir mesajı okudular. Hepinizin tanıdığı bir zat. Meğerse bu ara şöyle bir İzmir-İstanbul otobanından gitmiş. O yolların güzelliğini görünce de bize iftihar dualarını, şükranlarını ifade ediyor. 426 kilometre bir yol. Bütün bu yolda elhamdülillah kaza riski adeta yok oluyor. Elinizi kolunuzu sallaya adeta yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da Instagram'dan şöyle bir mesaj attı: 'Bu yolları yapanlardan Allah razı olsun' dedi. Fakat CHP'nin bir mensubu, hani o oyların pusulaların üzerine yatan vardı ya, onlar zaten o işten anlar, o da dava açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat, sanatçı maşallah dimdik ayakta duruyor. 'Hiç umurumda değil' diyor. Mesele bu, inanmak. Tabii ki marifet iltifata tabidir. Ben de kendilerine döndüm teşekkür ettim. Ama bunları maalesef herkes anlamıyor, anlamak istemiyor."

Türkiye'nin dört bir yanını otoyollar ve havalimanlarıyla süslediklerini anımsatan Erdoğan, "Ama göz var görmüyorlar, kulak var duymuyorlar. Maalesef gönül çünkü mühürlü, kabul etmiyor. Etseler de etmeseler de biz millete hizmet yolunda yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.