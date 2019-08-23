2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, ikinci el motorlu kara taşıt ticareti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların yetki belgesi alması ile ilgili sürenin bakanlıkça yapılan yönetmelik değişikliği ile 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı
|23 Ağustos 2019 18:54
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Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların yetki belgesi alması ile ilgili süre bakanlığımızca yapılan yönetmelik değişikliği ile 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle ilgililerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar 'https://ietts.gtb.gov.tr' adresi üzerinden başvuruda bulunarak yetki belgesi almaları gerekmektedir" denildi.
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