1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, ikinci el motorlu kara taşıt ticareti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların yetki belgesi alması ile ilgili sürenin bakanlıkça yapılan yönetmelik değişikliği ile 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı
 23 Ağustos 2019 18:54
Yazdır
2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların yetki belgesi alması ile ilgili süre bakanlığımızca yapılan yönetmelik değişikliği ile 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle ilgililerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar 'https://ietts.gtb.gov.tr' adresi üzerinden başvuruda bulunarak yetki belgesi almaları gerekmektedir" denildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
23 Ağustos 2019 19:18		 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı
23 Ağustos 2019 18:56
Bakanlık kapatılan çocuk evinde kalan çocuklar için harekete geçti
23 Ağustos 2019 18:16		 Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme
23 Ağustos 2019 16:59
YÖK'ten Rektör Ağırakça açıklaması
23 Ağustos 2019 15:54		 'Kırklareli Kıyıköy'de denizden kum çalındığı iddiaları asılsız'
23 Ağustos 2019 15:14
İzmir'deki yangında hasar tespit çalışmalarına başlandı
23 Ağustos 2019 12:51		 Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru sayısı artıyor!
23 Ağustos 2019 10:13
'Park modeli' yurt dışında yaşayan Türkleri rahatlattı
22 Ağustos 2019 22:06		 Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' dönüşümü
22 Ağustos 2019 21:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:35 - Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu21:07 - 'Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız'20:58 - 'Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız'20:55 - HDP binasında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı20:48 - THK, 45 milyonluk hizmet için 90 milyon teklif verdi20:45 - Emine Bulut'un katilinin iddianamesi kabul edildi20:40 - Ahmet Davutoğlu Sakarya'da kayyum protestosu20:18 - Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu20:04 - Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarım alanında Avrupa'nın birinci ülkesi19:53 - THK'dan istifa eden CHP'li üye: Kurumda para yok
19:42 - Lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı19:36 - Erdoğan, Rusyaya günübirlik ziyarete gidecek19:18 - Hem ehliyetsiz hem sahte plaka19:12 - Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı19:05 - Meteorolojiden sağanak uyarısı19:02 - Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu18:56 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı18:54 - 2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
Eğitim hizmet kolunda toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan konular
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'na devam ediyor!
Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıvılcım nickli yazar 1
Sizi rahatsız etmeye geldim 1
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 2
this is us 1
Kararsızlık 2
yaşlanmayı kabullenmemek 2
burunda sivilce çıkması 1
şu an çalan şarkı 3
we can always come back to this 1
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 3
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam