Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
Adana'da trafikten men edilmiş ve üzerinde haciz olan otomobile sahte plaka takan ehliyetsiz sürücüye 9 bin lira ceza yazıldı
|23 Ağustos 2019 19:18
|Yazdır
Adana'da trafikten men edilmiş, üzerinde haciz bulunan otomobil sahte plaka takılmış halde trafikte ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da sahte plakalı bir otomobilin seyir halinde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Aracı durduran ekipler, yaptıkları incelemede otomobilin şasi numarasına göre plakasının farklı olduğunu, aracın trafikten men edildiğini ve üzerinde haciz bulunduğunu belirledi.
Polis, araç sürücüsü ve sahibi Fatih K'ya "ehliyetsiz araç kullanma" ve "sahte plaka" nedeniyle 9 bin lira ceza kesti.
Fatih K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı
23 Ağustos 2019 18:56
|2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
23 Ağustos 2019 18:54
|Bakanlık kapatılan çocuk evinde kalan çocuklar için harekete geçti
23 Ağustos 2019 18:16
|Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme
23 Ağustos 2019 16:59
|YÖK'ten Rektör Ağırakça açıklaması
23 Ağustos 2019 15:54
|'Kırklareli Kıyıköy'de denizden kum çalındığı iddiaları asılsız'
23 Ağustos 2019 15:14
|İzmir'deki yangında hasar tespit çalışmalarına başlandı
23 Ağustos 2019 12:51
|Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru sayısı artıyor!
23 Ağustos 2019 10:13
|'Park modeli' yurt dışında yaşayan Türkleri rahatlattı
22 Ağustos 2019 22:06
|Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' dönüşümü
22 Ağustos 2019 21:56