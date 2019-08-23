Erdoğan, Rusyaya günübirlik ziyarete gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek
|23 Ağustos 2019 19:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019'da Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi.>
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