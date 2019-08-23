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Lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lokomotif ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı
|23 Ağustos 2019 19:42
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Edinilen bilgiye göre kaza, karayolu ile tren yolunun paralel gittiği Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gücük köyü yol ayrımında meydana geldi. Sivas- Kayseri karayolunda seyretmekte olan U.P. yönetimindeki 38 EU 569 plakalı otomobil Gücük köyü yoluna girmek isteyince Kayseri'den Sivas istikametine gitmekte olan İ.F. yönetimindeki lokomotifin altında kaldı. Hurdaya dönen araçta sıkışan M.P. ve S.P. yaralı olarak çıkartılırken U.P. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü U.P. sıkıştığı yerden uzun uğraşılar sonucu çıkartıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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