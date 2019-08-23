THK'dan istifa eden CHP'li üye: Kurumda para yok
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür twitter hesabından THK'dan istifa eden CHP'li üyeye dayandırdığı iddiayı ve THK ile ilgili cevaplanması gereken soruları paylaştı
|23 Ağustos 2019 19:53
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