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Emine Bulut'un katilinin iddianamesi kabul edildi
Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut'la ilgili 2. kez açıklama yapan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne şüpheli Fedai Varan hakkında "Canavarca Hisle Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan cezalandırılması istemi ile İddianame düzenlenerek soruşturma dosyası mahkemeye gönderilmiş ve mahkemece İddianame kabul edilmiştir" açıklamasını ifadelerine yer verdi
|23 Ağustos 2019 20:45
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Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut'la ilgili 2. kez açıklama yapan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne şüpheli Fedai Varan hakkında "Canavarca Hisle Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan cezalandırılması istemi ile İddianame düzenlenerek soruşturma dosyası mahkemeye gönderilmiş ve mahkemece İddianame kabul edilmiştir" açıklamasını ifadelerine yer verdi.
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