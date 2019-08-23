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'Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız'

Törenine katıldı. Erdoğan, "Bunların yaptığı siyaset değildir, bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir.
 23 Ağustos 2019 21:07
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'Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Erdoğan, "Bunların yaptığı siyaset değildir, bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Teröristlere hizmet ediyorsa, şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Şehadet ilk insandan başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan bir makamdır.

Bu yol şehadete giden bir yoldur, sıradan ölmek var ama şehadetle kucaklaşmak var.

Gabar'da, Cudi'de, Bestler Deresi'nde mücadleeyi sürdüren evlatlarımızı şehadete yürüyen evlatlar olarak görüyorum.

15 Temmuz'da yaşananlar bu milletin her ferdinin gerektiğinde canını vereceğini anlatan bir örnek olmuştur.

Bu toprakları bize vatan yapan ve devamı için toprağa giren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Bir toprağın uğrunda ölen yoksa o toprak zaten vatan olmaz, olamaz.

Son dönemde bölücü örgütün şehit ettiği jandarmalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş, projelerin eseri bir devlet değildir, jandarma okulunun bile 180 yıllık geçmişi vardır, bu devlet bir kabile devleti değildir.

Bu devlet tarihe mal olmuş bir devlettir.

Osmanlı'nın askeri düzeninin etkisi de tüm dünyayı etkilemeye devam etmiştir.

TSK dünyanın sayılı ordularından biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış sözü de barış için çok güçlü olmamız gerektiğini ifade etmektedir.

Dünyanın en başarılı ve hassas terörle mücadelesini yürüten ülkemizi savaş suçlusu göstermeye çalışıyorlar, kendi konforlu dünyalarından ahkam kesenlerin sözünü dinleyecek değiliz.

Kendi savunma sanayii ürünlerimizin yüzde 70'ini üretiyoruz, bunun bir anlamı var. Ayrıca ihraç ediyoruz, 3 milyar dolar elde ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın ve kendimizin hakkını orada koruyacağız.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen zavallılar var, oradaki sondaj gemilerimizin üzerindeki devasa al bayrağımızı tanımayacak kadar zavallı, bizim gemilerimiz kiralık değil, kendimize ait.

Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını kırdık, doğu ayağını da kırdığımızda oyunu bozmuş olacağız.

Biz artık masadayız. Konuşarak yolumuza devam edeceğiz.

Oyun sahiplerinin tamamen vazgeçip köşelerine çekilmeyeceklerini elbette biliyoruz ama hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük rehavete düşmeden sürdüreceğiz.

Bu milletin alınterinden artırarak verdiği vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil de Kandil'e gönderenlere biz seyirci kalmayacağız.

İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapanlara seyirci kalanlar Türkiye konu olunca ortalığı karıştırıyorlar.

Türkiye Irak'tan Suriye'ye Atlantik ötesinden Avrupa'ya kadar kısa, orta, uzun vadeli çıkarlarını korumanın mücadelesini veriyor. Birilerinin fırsatçılık peşinden koşması acıdır.

Bunların yaptığı siyaset değildir, bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Teröristlere hizmet ediyorsa, şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız.

Bizlere düşen görev her alanda bayrağımızı dimdik yukarda tutmak ezanımızı susturmamak için gayret göstermektir.
Anadolu Ajansı
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