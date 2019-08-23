1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün etkili olan sağanak yağmurun Ünye, İkizce, Perşembe, Çaybaşı, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Ulubey ve Korgan ilçelerinde etkili olarak, bazı olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.
 23 Ağustos 2019 21:35
Yazdır
Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün etkili olan sağanak yağmurun Ünye, İkizce, Perşembe, Çaybaşı, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Ulubey ve Korgan ilçelerinde etkili olarak, bazı olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, Ünye ilçesinde metrekareye 109 kilogramı bulan kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Akkuş ilçesinin bazı mahallelerinde evlerde hasar oluştuğu, su baskınları yaşandığı, araçta insanların mahsur kaldığı, bazı yollarda hasar oluştuğu, ekiplerin müdahale ettiği ve can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Kabataş ilçesinde heyelan nedeniyle 6 binanın geçici olarak boşaltıldığı belirtilen açıklamada, "Şifasuyu Mahallesi, Gülbahçe Kümeevlerinde, 2012 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle 4 konut boşaltılmış ve afete maruz bölge kararı alınmıştı. 2019 yılında yapılan incelemede; alanda bulunan heyelanın genişlediği belirlenmiş olup, 6 bina geçici olarak boşaltılmıştır. AFAD teknik elemanlarınca yapılan incelemede, söz konusu binaların genel hayata etkililik oluru kapsamında nakledilmesine karar verilmiş olup, afete maruz bölge sınırları genişletilecektir. Kabataş Belediyesince binalar boşaltılmıştır" denildi.

Ulubey ilçesinde de toprak kayması sonucu yola devrilen ağaçlar ve suların taşması sonucu kapanan yollara ekiplerin müdahale ettiği açıklandı.

Karayolları ekiplerince, gerekli çalışmaların yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "İkizce Yoğunoluk, Kocaman rampasında yola gelen malzemeler temizlenmiş, uçan bölümler ile ilgili ilk müdahale ve temizlik çalışmaları yapılmış, yol ulaşıma açılmıştır. Gölköy Damarlı yolu Sarpdere mevkisinde yola gelen heyelan temizlenmiştir. Dokuzdolambaç-Gürgentepe arasındaki yola gelen serbest malzemelerin temizlik işlemleri yapılmıştır. Aşırı yağışlar nedeniyle 110 itfaiye ihbar hattına gelen toplam 26 ihbardan, 23'ü su baskını, 3'ü ise mahsur kalma olayıdır. Ordu Büyükşehir Belediyesince, gelen ihbarların tamamına müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yağış nedeniyle Akkuş ilçesinde 4, Ünye ilçesinde de 6 mahallede elektrik arızası olduğu aktarılan açıklamada, Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından yaşanan kuvvetli yağış ve fırtınadan dolayı meydana gelebilecek olumsuzlara karşı gerekli tedbir ve önlemlerin alınması konusunda ilgili tüm kurumlara talimat verildiği, oluşan hasarın da süratle giderileceği ve AFAD, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, DSİ, karayolları, YEDAŞ gibi kurumların tüm imkanlarının seferber edildiğine dikkat çekildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bergama'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 30 kişi hastaneye başvurdu
24 Ağustos 2019 00:13		 Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu
23 Ağustos 2019 22:02
THK, 45 milyonluk hizmet için 90 milyon teklif verdi
23 Ağustos 2019 20:48		 Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı
23 Ağustos 2019 19:12
Meteorolojiden sağanak uyarısı
23 Ağustos 2019 19:05		 İstanbullular pazar günü bu yollara dikkat
23 Ağustos 2019 17:57
'Belediye bandosunun zigetvar seferi' tartışması
23 Ağustos 2019 16:54		 Temel atma töreni: Beton yerine fidan dikildi
23 Ağustos 2019 16:48
FİSKOBİRLİK fındığı hem peşin hem de 25 kuruş fazlaya alıyor
23 Ağustos 2019 16:25		 Büyükşehir Konservatuvarına 'korist' alınacak
23 Ağustos 2019 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:33 - Erdoğan babaocağı Güneysu'da hemşehrilerine hitap etti00:23 - İdrar enfeksiyonu için gitti, mide ve bağırsak kanaması geçirdi00:13 - Bergama'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 30 kişi hastaneye başvurdu00:05 - 24 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları23:01 - 'Karanlığa mahküm etmeye çalışanlara inat Türkiye aydınlık geleceğine yürüyor'22:59 - FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı22:58 - İzmir'de 73 kaçak göçmen yakalandı22:55 - Ali Babacan, Bilderberg'i gidince öğrenmiş22:54 - TPAO: Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu22:52 - 'Civciv çıkarma' oyunu haberlerine yayın yasağı
22:48 - 'Akşener esti gürledi ama partisindeki olayı kapattı'22:22 - Soylu: Jandarma etkin görev yapma yeteneğine kavuştu22:10 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı22:02 - Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu21:55 - Kılıçdaroğlu: Önce demokrasi demek zorundayız21:50 - Emine Bulut cinayetini çeken kişi gözaltına alındı21:46 - TUBİTAK 'Samsun Bilim Merkezi'ne desteğini çekti21:35 - Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
İdrar enfeksiyonu için gitti, mide ve bağırsak kanaması geçirdi
24 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bergama'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 30 kişi hastaneye başvurdu
Erdoğan babaocağı Güneysu'da hemşehrilerine hitap etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 3
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 1
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 3
EMİNE BULUT 5
radamel falcao 3
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 1
yaşlanmayı kabullenmemek 2
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 2
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 3
şu an çalan şarkı 3
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam