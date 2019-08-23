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Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde domuzların mısır tarlasını talan etmesi üzerine mahkemeye başvuran çiftçi, zararının karşılanmasını istiyor.
 23 Ağustos 2019 22:02
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Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde domuzların mısır tarlasını talan etmesi üzerine mahkemeye başvuran çiftçi, zararının karşılanmasını istiyor.

Emekli öğretmen 66 yaşındaki Cavit Turgut, silajlık mısır üretmek için iki yıl önce Nebiköy Mahallesi Taşaltı mevkisinde altı yıllığına 17 dönüm arazi kiraladı.

Tarlasının etrafını elektrikli telle çeviren Turgut, Kurban Bayramı tatili dönüşü ürünlerinin talan edildiğini gördü. Yatağan Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçeyle başvuran Turgut, yaban domuzlarının ürünlerine verdiği zararın tespit edilerek, karşılanmasını talep etti.

Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, domuzların mısırını talan ettiğini, 11 bin lira zararı olduğunu söyledi. Domuzların neden olduğu zararın giderilmesi için yargı yoluna gittiğini aktaran Turgut, ürünleri korumak için birçok çiftçinin tarlada nöbet tuttuğunu dile getirdi.

Emeğinin karşılanmasını isteyen Turgut, "Şikayet dilekçemi Yatağan Asliye Hukuk Mahkemesine teslim ettim. Bundan ilgili kurumlar sorumlu. Domuzlardan şikayetçi oldum. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi, arazide inceleme yaptı. Rapor hazırlanacak. Mahkeme bundan sonra değerlendirecek. Sonrasında dava sürecinin başlamasını bekleyeceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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