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Soylu: Jandarma etkin görev yapma yeteneğine kavuştu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yenilenen Jandarma Teşkilatının etkin görev yapma yeteneğine kavuştuğunu vurguladı.
 23 Ağustos 2019 22:22
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Soylu: Jandarma etkin görev yapma yeteneğine kavuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin terörle mücadelesini acımasızca ve gelişigüzel eleştirenler, Türkiye'nin 40 yıldır neyle mücadele ettiğini bilmeyen, kaybettiğimiz evlatlarımızı sadece akşam haberlerindeki şehit sayısı olarak gören zihniyetlerdir." dedi.

Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyada her milletin, tıpkı insanlar gibi karakterleri ve kimliği olduğunu söyledi.

Soylu, 2200 yıllık devlet geleneğine sahip Türk milletinin, Orhun'da, 1071 Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Kut'ül Amare'de, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda hangi karakterdeyse bugün de Kato'da terörist kovalarken, Ege Denizi ve Akdeniz'de mazluma el uzatırken, şehirde hırsızın ve uğursuzun peşinde koştururken ölümden kaçan bin yıllık komşularına kapısını ve gönlünü açarken yine aynı karakterde olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bugün teröre karşı verdiği mücadeleyi acımasızca ve gelişigüzel eleştirenler, Türkiye'nin 40 yıldır neyle mücadele ettiğini hala bilmeyenlerdir. Kaybettiğimiz evlatlarımızı sadece akşam haberlerindeki şehit sayısı olarak gören, Türkiye'nin etrafında kurulmak istenen tezgahı, bu ülkeyi sürüklemek istedikleri uçurumu göremeyen zihniyetlerdir. Onların göremediklerini, bugün burada mezun ettiğimiz evlatlarımız ve onları bu vatan için yetiştirip yine bu vatan için kınalayan şu eli öpülesi anne ve babalar, eşsiz ferasetleriyle beraber bilmektedir. Kendilerine minnettarız ve müteşekkiriz."

Terörle mücadele, göç yönetimi başta olmak üzere kendilerine her türlü konuda destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Soylu, mezun subay ve astsubayları tebrik etti.

- "Jandarma etkin görev yapma yeteneğine kavuştu"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yenilenen Jandarma Teşkilatının etkin görev yapma yeteneğine kavuştuğunu vurguladı.

Çalışmaların meyvesini almaktan hem kendilerinin hem de milletin mutluluk duyduğunu ifade eden Çetin, Jandarmanın, ülkenin bekası ve milletin huzuru için fedakarca ve kahramanca görev yapmaya devam edeceğine değindi. Çetin, "Jandarma Teşkilatımız, kendisine tevdi edilen görevleri yüce milletimizin desteği, zatıalinizin emir, direktif ve himayeleri ile İçişleri Bakanımızın sevk, idaresi ve talimatlarıyla ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden mücadeleye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.

- 3946 subay ve astsubay mezuniyet heyecanı yaşadı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da bugün 515 subay ve 3431 astsubayın, yarın Bursa Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu Komutanlığında da 969 astsubayın mezun olacağı bilgisini verdi.

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Kurtoğlu, bu vatanın tüm varlığıyla kendilerine miras bırakıldığını ve vazifelerinin bu emaneti gelecek nesillere aynı şekilde teslim etmek olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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