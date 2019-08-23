1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Civciv çıkarma' oyunu haberlerine yayın yasağı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir düğün öncesi eğlencede oynanan 'civciv çıkarma' adlı oyuna ilişkin basın ve sosyal medyaya yansıyan görüntü ve haberlere yayın yasağı getirildi.
 23 Ağustos 2019 22:52
Yazdır
'Civciv çıkarma' oyunu haberlerine yayın yasağı

Kelkit Sulh Ceza Hakimliği, ilçeye bağlı Mahmatlı köyünde 18 Ağustos'ta, çocuklar ve yetişkinlerin oynadığı 'civciv çıkarma' adlı oyuna ait görüntülerin, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yaygınlaşmasının ardından İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yayın yasağı kararı aldı.

Karara göre, tüm platformlarda konuyla ilgili görüntü ve haberlere yayın yasağı getirildi.

Karar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) web sitesinden yayıncı kuruluşlarla paylaşıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bir düğün öncesi eğlencede 'civciv çıkarma' adı verilen oyuna ait görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan babaocağı Güneysu'da hemşehrilerine hitap etti
24 Ağustos 2019 02:33		 24 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
24 Ağustos 2019 00:05
'Karanlığa mahküm etmeye çalışanlara inat Türkiye aydınlık geleceğine yürüyor'
23 Ağustos 2019 23:01		 İzmir'de 73 kaçak göçmen yakalandı
23 Ağustos 2019 22:58
Ali Babacan, Bilderberg'i gidince öğrenmiş
23 Ağustos 2019 22:55		 'Akşener esti gürledi ama partisindeki olayı kapattı'
23 Ağustos 2019 22:48
Soylu: Jandarma etkin görev yapma yeteneğine kavuştu
23 Ağustos 2019 22:22		 Kılıçdaroğlu: Önce demokrasi demek zorundayız
23 Ağustos 2019 21:55
'Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız'
23 Ağustos 2019 21:07		 'Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız'
23 Ağustos 2019 20:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:33 - Erdoğan babaocağı Güneysu'da hemşehrilerine hitap etti00:23 - İdrar enfeksiyonu için gitti, mide ve bağırsak kanaması geçirdi00:13 - Bergama'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 30 kişi hastaneye başvurdu00:05 - 24 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları23:01 - 'Karanlığa mahküm etmeye çalışanlara inat Türkiye aydınlık geleceğine yürüyor'22:59 - FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı22:58 - İzmir'de 73 kaçak göçmen yakalandı22:55 - Ali Babacan, Bilderberg'i gidince öğrenmiş22:54 - TPAO: Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu22:52 - 'Civciv çıkarma' oyunu haberlerine yayın yasağı
22:48 - 'Akşener esti gürledi ama partisindeki olayı kapattı'22:22 - Soylu: Jandarma etkin görev yapma yeteneğine kavuştu22:10 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı22:02 - Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu21:55 - Kılıçdaroğlu: Önce demokrasi demek zorundayız21:50 - Emine Bulut cinayetini çeken kişi gözaltına alındı21:46 - TUBİTAK 'Samsun Bilim Merkezi'ne desteğini çekti21:35 - Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
İdrar enfeksiyonu için gitti, mide ve bağırsak kanaması geçirdi
24 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bergama'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 30 kişi hastaneye başvurdu
Erdoğan babaocağı Güneysu'da hemşehrilerine hitap etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 5
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 3
kıvılcım nickli yazar 1
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 3
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 1
Kararsızlık 1
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 3
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
tesel-ya 2
Metinalkan 2
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam