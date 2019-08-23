'Civciv çıkarma' oyunu haberlerine yayın yasağı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir düğün öncesi eğlencede oynanan 'civciv çıkarma' adlı oyuna ilişkin basın ve sosyal medyaya yansıyan görüntü ve haberlere yayın yasağı getirildi.
|23 Ağustos 2019 22:52
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Kelkit Sulh Ceza Hakimliği, ilçeye bağlı Mahmatlı köyünde 18 Ağustos'ta, çocuklar ve yetişkinlerin oynadığı 'civciv çıkarma' adlı oyuna ait görüntülerin, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yaygınlaşmasının ardından İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yayın yasağı kararı aldı.
Karara göre, tüm platformlarda konuyla ilgili görüntü ve haberlere yayın yasağı getirildi.
Karar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) web sitesinden yayıncı kuruluşlarla paylaşıldı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bir düğün öncesi eğlencede 'civciv çıkarma' adı verilen oyuna ait görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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