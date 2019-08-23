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TPAO: Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu

Trakya Bölgesi'nde bir süredir doğalgaz araması yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz rezervi bulunduğu açıklandı.
 23 Ağustos 2019 22:54
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TPAO: Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu

Sputnik Türkiye

Trakya Bölgesi'nde bir süredir doğalgaz araması yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz rezervi bulunduğu açıklandı.

Ülkenin dört bir yanında yeraltı zenginliklerini tespit etmek için araştırmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Trakya Bölgesi'ndeki çalışmalarına hız kattı. Bölgenin onlarca noktasında tespit ve fizibilite çalışması gerçekleştiren şirket, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz yatağına rastladı. Yaklaşık 3 ay önce bölgede kuyular açarak rezerv tespitinde bulunan TPAO, bölgedeki doğalgazı işlemeye başladı.

AYNI İLÇEDE İKİNCİ REZERV

Şirket 2019'un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında bir doğalgaz rezervine rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından Kapaklı ilçesindeki çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı'nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.
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