Ali Babacan, Bilderberg'i gidince öğrenmiş
Cami avlusunda selfie çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Babacan, "Hem yürüyelim hem çekin" dedi. Babacan bir vatandaşın sorusu üzerine, Bilderberg'i gidince öğrendim, dedi
|23 Ağustos 2019 22:55
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Cami avlusunda selfie çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Babacan, "Hem yürüyelim hem çekin" dedi.
Babacan, arabasına binmek üzere iken yaşlı bir vatandaş, "Sayın bakanım bir şey sormak istiyorum" diyerek yaklaştı.
Babacan, "Sorun" demesi üzerine vatandaş da "Siz hiç belderbeg toplantısına katıldınız mı?" diye sordu. Bu sırada bir başka vatandaş da 'Bilderberg demek istiyor" diyerek soruyu düzeltti.
Babacan gülümseyerek "Evet katıldım, Tayyip bey gönderdi, gittim" dedi.
Bu kez vatandaş "Nee olduğun biliyomuydun ?'' deyince Babacan "Toplantıya gidince öğrendim" karşılığını verdi.
Bu sırada bir genç araya girerek "Sigara olmuş 18 lira sen hala Bilderbeg diyorsun" diye yaşlı vatandaşa çıkıştı. Babacan daha sonra aracına binerek camiden ayrıldı.
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