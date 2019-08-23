İzmir'de 73 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 73 kaçak göçmen yakalandı.
|23 Ağustos 2019 22:58
|Yazdır
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 73 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları helikopterle yürüttükleri çalışmalarda, Madra Çayı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan bir göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 39'u Suriye, 3'ü Filistin ve 3'ü Yemen uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak göçmen yakalandı.
Aynı gün, Çandarlı Körfezi açıklarında ise ahşap bir teknede yakalanan 12'si Irak, 6'sı Suriye, 4'ü Sierra Leone, 3'ü Liberya, 2'si Gana ve 1'i Senegal uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan babaocağı Güneysu'da hemşehrilerine hitap etti
24 Ağustos 2019 02:33
|24 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
24 Ağustos 2019 00:05
|'Karanlığa mahküm etmeye çalışanlara inat Türkiye aydınlık geleceğine yürüyor'
23 Ağustos 2019 23:01
|Ali Babacan, Bilderberg'i gidince öğrenmiş
23 Ağustos 2019 22:55
|'Civciv çıkarma' oyunu haberlerine yayın yasağı
23 Ağustos 2019 22:52
|'Akşener esti gürledi ama partisindeki olayı kapattı'
23 Ağustos 2019 22:48
|Soylu: Jandarma etkin görev yapma yeteneğine kavuştu
23 Ağustos 2019 22:22
|Kılıçdaroğlu: Önce demokrasi demek zorundayız
23 Ağustos 2019 21:55
|'Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız'
23 Ağustos 2019 21:07
|'Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız'
23 Ağustos 2019 20:58