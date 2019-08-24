24 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
|24 Ağustos 2019 00:05
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Yusufeli ilçesini ziyaret edecek, Güneysu ilçesinde toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, Rize Belediyesine yapacağı ziyaretin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğine iştirak edecek.
(Rize/12.00/16.00/18.00/19.00)
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saatli Medrese'nin açılışına katılacak, Selimiye Camisi, Ekmekçizade Kervansarayı ve Kapıkule'yi ziyaret edecek.
(Edirne/12.00/12.30/13.00/14.30)
2- AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleştirilecek.
(Nevşehir/10.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- 45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz kentinde başlayacak.
(Biarritz)
2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
GÜNCEL
1- Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sellerin ardından gelişmeler takip ediliyor.
2- Marmara Denizi'nin su altı yaşamını anlatan "Derin Akıntı" sergisinin açılışı Heybeliada Ruhban Okulu'nda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in katılımıyla yapılacak.
(İstanbul/16.00)
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