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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon: 2 tutuklama

Balıkesir merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
 24 Ağustos 2019 05:06
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FETÖ'nün

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan diğer 4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Balıkesir'de, FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "ardışık periyodik arama" yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 8'i muvazzaf 11 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da 21 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Ekipler, aranan diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı
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