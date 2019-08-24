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Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 24 Ağustos 2019 05:48
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 9/6/2018 tarihli ve 30446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı "Tanımlar ve kısaltmalar" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (h) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,"

"h) PDHD: Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,"

"l) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) Ayrıca idari ve mali işleri yürüten şube müdürlükleri hariç diğer şube müdürü kadrolarına atanabilmek için Kurumun mimar, mühendis, kimyager, fizikçi, programcı kadrolarında çalışıyor olmak ve son beş yıl içerisinde İngilizce dilinden YDS'den en az (C) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kararıyla buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,"

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, PDHD Başkanı ile Başkan tarafından başkan yardımcısı, daire başkanı, Hukuk Müşaviri ve personel işlerini yürüten şube müdürü arasından belirlenecek kurul başkanı dahil beş asıl üç yedek üyeden oluşur. Unvan değişikliği sınavında gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok iki üye yükseköğretim kurumlarında görev yapan kamu görevlisi niteliğindeki öğretim üyeleri arasından seçilebilir."

"(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri PDHD tarafından yürütülür."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ", Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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