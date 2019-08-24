THK'yı felç ettiler

Türk Hava Kurumu (THK) Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, orman yangınlarından sonra THK'nın uçak envanterine ilişkin Yeni Şafak'a konuştu. Kasım 2018'den bu yana işlerin tersine döndüğünü belirten Duman, "Bir önceki THK yönetimi Orman Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu 6 uçağın bakımı için yeterli miktarda kaynak ayırmıştı. Ancak bu yönetim bunu yapamadı. İhale için teminat mektubu bulamadıkları için teklif verilemedi" şeklinde konuştu.

YÖNETİM UZLAŞMA ZEMİNİNİ BİTİRDİ

Duman, "Daha sonra Orman Bakanlığı, THK'yı bu kez pazarlık usulü anlaşmak için ikinci kez davet etti. Burada da mevcut yönetim bir önceki yılın yüzde 80'i üzerinde fiyat teklifi verdi. Bu teklif bakanlık ile uzlaşma zeminini bitirdi" diye konuştu. Duman, "35 yıldır kesintisiz şekilde sürdürdüğümüz uçakla yangın söndürme işlemi bir dizi beceriksizlik yüzünden malesef sona erdi. Açıkça felç edildik" şeklinde konuştu. Orman Bakanlığı'yla Mart'ta yapılan ihaleyi de anlatan Duman, "İhale günü 2 uçak hazır haldeydi. Orman Bakanlığı yetkilileri de bu bilgiye vakıftı. Dolayısıyla teklif edilen fahiş fiyattan çok, filo hazır olmadığı için ihale THK'ya verilmedi. Başarısızlığı örtbas etmek isteyen yönetim 'ihaleyi biz aldık bakanlıktan kaynağın onaylanmasını bekliyoruz' diye THK ailesini alenen yanılttı" dedi.

MAAŞLARI ÖDEYEMEZDİK

Bir önceki yönetimin ihaleye girmeden önce uçakları hazır hale getirdiklerini aktaran Duman, "Biz daha önceki yıllarda ihaleye girmeden 3-4 ay önce çalışanlarımıza, pilotlara maaş ödeyemedik. Uçaklar hazır hale getirilsin, ihale alınsın ondan sonra maaşları öderiz diye düşündük. Ama mevcut yönetim, 30'a yakın albaya fahiş fiyatlarla ödedikleri maaşlar yüzünden uçakları hazırlayamadılar" ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞI SUÇLAMAYI TERCİH ETTİ

Duman, "Rus radyosuna çıkan THK Genel Sekreteri Rafet Yavuz kabahat ve beceriksizliklerini anlatmak yerine, bakanlığı suçladı. Sanki bakanlık, THK'ya sempati ile yaklaşmıyor da bunun yerine Rus helikopteri kiralıyordu. THK, filoyu hazır edecek güveni vermediğinden bakanlık tercihini helikopterden yana kullanmıştı" dedi. 11 Haziran'da Olağanüstü Kongre Kararı alan Duman, "Güven tazeleyin gelin dedik. O da olmayınca yönetim kurulu üyelerinin 9'u, yedekler ve disiplin kurulunun tamamı istifa etti" dedi. Şu an koskoca kurumun 5 kişiyle yönetildiğini kaydetti. Orman Bakanlığı'nın THK'nda görevlendirdiği Ömer Bülent Arslan'ın da ihale sürecinden sonra hukuksuz şekilde el çektirildiği belirtildi. THK envanterindeki uçakların Sivil Havacılık tarafından uçuşa elverişli sertifikası aldığını anlatan Duman, "Mevcut uçaklar uçuş güvenliği açısından hiçbir risk taşımıyor. Bu uçaklarda Türk pilotlarımızın yanında Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen tecrübeli pilotlar da çalışıyor" diye konuştu.

Sadece 2 uçak faal

CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, THK'ya ait uçakların uçuşa elverişli olduğunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemeyle sabit olduğunu ifade etmişti. Yeni Şafak, THK uçaklarından birine, "Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası" veren denetleme teknisyeni C.C'ye ulaştı. İddiaları yanıtlayan C.C., "Motoru olmayan uçak ayrı, uçmaya elverişli uçak ayrı. Orada 1 tane uçak yok. Motoru olmayan bir uçağa birşey vermeyiz. Biz bilgileri kontrol ediyoruz, belgeleri eksik değilse onay veririz. Ben sadece bir uçağa bakarak, onay verdim" dedi. THK'nın envanterinde 9 Canadair CL 215 ve 11 Dromader tipi yangınla mücadele uçağı bulunurken, bu uçaklardan yalnızca 2'si uçabilir durumda. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, 6 uçak ise parça değişimi ve gerekli müdahalelerden sonra faal hale getirilebilir durumda. Öte yandan Türk Hava Kurumu, dün yangın söndürme tatbikatı yaptı. Kurumun sadece faal olan 2 uçağını havalandırabilmesi dikkat çekti.

Aybike Eroğlu M. Şakir Saraç