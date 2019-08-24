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FETÖ 'Patates hat'ları böyle almış

FETÖ'nün mahrem imamların kullandığı patates hatları temin etme yöntemleri deşifre edildi. Buna göre, örgüt evlerinde kalan ya da örgüte ait okul ve dershanelerinde eğitim gören kişiler üzerinden hat almış. Adına hat açılan kişilerin ailelerinin ise FETÖ'cü olmadığı raporda yer aldı
 24 Ağustos 2019 06:40
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FETÖ 'Patates hat'ları böyle almış

Emniyetin FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ilişkin hazırladığı raporda, mahrem imamların kullandığı başkasının üzerine kayıtlı "patates hat" olarak adlandırılan operasyonel hatlara ilişkin tespitler dikkat çekti. Raporda, mahrem imamlar tarafından kullanılan operasyonel hatların nasıl temin edildiğine ilişkin yöntemler anlatıldı.

MAHREM YAPIDA OPERASYONEL HATLAR

Örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasında kullandığı tespit edilen iletişim yöntemleri arasında yüz yüze görüşme, canlı kurye, kriptolu IP, ankesörlü telefon ve operasyon hat bulunuyor. Bunların arasında en yaygın kullanılanın ankesörlü telefon olduğu yürütülen soruşturmalarla anlaşıldı. Tüm Türkiye'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasını deşifre eden ankesör operasyonları devam ederken, yine mahrem imamlar ile örgüt üyesi askerler arasındaki iletişimin operasyonel hatlar üzerinden sağlandığı da biliniyor.

3 AYDA BİR İMHA

Emniyetin raporuna göre, operasyonel hatlar daha çok mahrem imamlar ile yüksek rütbeli askerler tarafından kullanılıyor. Söz konusu hatlar başkasının üzerine kayıtlı olsa bile bu yöntemle kurulan iletişim de "şifreli" olarak sağlanıyor. Raporda, genellikle 3 ayda bir yeni operasyonel hat temin edildiği, eski hatla birlikte telefon cihazının da değiştirildiği belirtildi. Telefonların değiştirilmesi sürecinde, eski telefonların imha edildiği ve parçalanarak farklı bölgelerdeki çöp kutularına atıldığı ifade edildi. Bu işlemin kamera olmayan yerlerde yapıldığına dikkat edildiği de vurgulandı. Böylece tek numara ile görüşme yapan hat görüntüsünden uzaklaşılırken, örgütün kullandığı hatların tespitinin zorlaştırılması amaçlandığına dikkat çekildi.

İŞSİZLERİ SEÇMİŞLER

Raporla, örgütün patates hatları 3 farklı yöntemle temin ettiği ortaya çıktı. Birinci yönteme göre, FETÖ'nün hedefinde maddi imkansızlıklar nedeniyle örgüt evlerinde kalan öğrenciler bulunuyor. Ancak bu kişiler arasından da ailesi FETÖ ilişkisi olmayan, örgüte sıcak bakmayan, özellikle kırsal kesimden gelen, gelecekte iş bulma potansiyeli zayıf olan bölümlerde eğitim gören ve ilerleyen süreçte örgüt içerisinde herhangi bir görev alma ihtimali zayıf olan öğrenciler seçiliyor. Örgüt, bu kişiler adına alınmış hatları hücre evlerinden sorumlu bölge talebe mesulü ve eğitim danışmanları üzerinden mahrem imamlara teslim ediyor.

AİLESİNİN ÖRGÜTLE ALAKASI YOK

  • İkinci yönteme göre ise örgütün hedefinde, FETÖ okul ve dershanelerinde eğitim gören öğrenciler bulunuyor. Ancak yine bunlardan da ailesi FETÖ ile irtibatı olmayanlar seçiliyor. Bu öğrencilere ait kimlik bilgileri kullanarak çıkartılan hatlar mahrem imamların kullanımına sunuluyor. Mahrem yapılanmada görevli örgüt mensuplarının, mesleği dolayısıyla hizmet verdiği şahısların kimlik bilgilerini ele geçirmesi de raporda üçüncü yöntem olarak aktarıldı. Ele geçirilen söz konusu kişisel bilgilerle hat çıkartılarak mahrem yapılanmada kullanılıyor.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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