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Yerli otomobil için sıraya girdiler

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin 2022 yılında yollara çıkacağını belirterek, "Daha 2 yıldan fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşımız ön ödeme yaparak aracı satın almak istiyor. Ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi
 24 Ağustos 2019 07:06
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Yerli otomobil için sıraya girdiler

Henüz tasarım aşamasında olan yerli otomobile sipariş yağıyor. Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, yüzlerce vatandaşın otomobilin ilk sahibi olmak için kendilerini arayarak ön ödeme teklifinde bulunduğunu söyledi. Karakaş, yerli otomobil için kamu ve özel kullanıcılardan herhangi bir ön sipariş talep etmediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor. Bu konunun netleşmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Otomobilden daha fazlasını yapmak ve bir ekosistem inşa etmek üzere yola çıktığımızı her fırsatta dile getirdik, tüketicilerimize ulaşma konusunda da yenilikçi olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. 2022 yılının ortasında pazara sunacağımız aracımız pazara çıktığı tarihte tüm markaların tüketiciye karşı sorumluğu neyi gerektiriyorsa onu sunacaktır."

Karakaş, yerli otomobilde her kategori için bir güç seçeneği sunacaklarını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın daha önce açıkladığı gibi tek dolumla 500 kilometre yol alabilecek kapasitede bir seçeneğimiz de olacak" dedi. Türkiye'nin otomobilinin akıllı bir araç olacağına işaret eden Karakaş şunları kaydetti: "Aracımız pazara çıktığında rekabetin gerektirdiği otonom sürüş özelliklerine sahip olacak, bataryasında ise son seviyede lityum iyon hücreler kullanılacak. Aynı zamanda otomobilimizin üretiminde de Endüstri 4.0 çerçevesinde robotik ve ağa bağlı teknolojiler kullanılacak. Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir süre içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak."

Yerli aracı çarpışma testinden o günün şartlarında 5 yıldız alarak pazara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaş, "Türkiye'de üretilen ve bir süre sonra yurt dışı pazarlara ihracı planlanan bir otomobil gerek servis ağı, gerekse parça tedarikinde elbette ulaşılabilir ve yenilikçi olacaktır" diye konuştu.
Türkiye
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