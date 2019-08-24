1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de hem doktor hem de bir 'dadaş' oldu

Tıp eğitimi için 22 yıl önce geldiği Türkiye'de tıp okuyup doktor olan ve bir Türk'le evlenip Erzurum'a yerleşen Faslı, bu ülkede yabancılık çekmek neredeyse imkansız" dedi
 24 Ağustos 2019 07:21
Yazdır
Türkiye'de hem doktor hem de bir 'dadaş' oldu

Tıp eğitimi almak için geldiği Türkiye'de 22 yıldır yaşayan Fas asıllı Abdüllatif Faslı, evlenip yeni bir hayat kurduğu Anadolu topraklarını kendisine yakın hissettiği için seçtiğini ve bundan pişmanlık duymadığını belirtti. Faslı, ülkesinde liseyi bitirdikten sonra tıp eğitimi için yurt dışındaki alternatifler arasından Türkiye'yi seçti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 2005'te bitiren Faslı, 2007 yılında Erzurumlu bir Türk ile evlendi. Bu evlilikten üç çocuk sahibi olan, 2008 yılında Türk vatandaşlığına geçen Faslı, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Bölümünden uzmanlığını aldı. Faslı, 2013'ten itibaren kamuda ve özel hastanelerde idareci olarak çalıştı. Faslı, o dönem kendisinin Fas'tan Türkiye'ye gelen üçüncü öğrenci olduğunu, şimdi ise iki bin beş yüze yakın Faslı öğrencinin Türkiye'de bulunduğunu belirtti. Abdüllatif Faslı duygularını ise şöyle tarif etti: "Türk milleti sıcak insan olduğu için yabancı hissetmek çok zor. Yabancı kelimesi zor geliyor. Biz kendimizi misafir olarak adlandırıyoruz. Zaten yabancı değiliz. Vatan sevgisi gerçekten vazgeçilmez Türkiye'de. Vatan sevgisi olmasa çok devletin gözü olan bu ülke yok olur giderdi. Nerelisin deyince 'Dadaşım' diyorum ama genelde 'milli damat' olarak kendimi adlandırıyorum. Devamlı yardım gördüm. İyi ki gelmişim diyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE AŞIK OLDU

DOKTORA İÇİN GELDİ BİR DAHA AYRILAMADI

İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eun Kyung Jeong, 17 yıldır yaşadığı Türkiye'de hiç yabancılık çekmediğini söyledi. İlk olarak 1991'de üniversite öğrencisiyken turist geldiği Türkiye'nin tarihi ve kültürel anlamda paha biçilmez zenginliğine aşık olduğunu bildiren Koreli öğretmen, eşine evlenirken balayını Türkiye'de geçirme şartı koştuğunu ifade etti. Balayından sonra ülkesine dönen ancak Türkiye'yi unutamayan Jeong, doktora yapmak için yine İstanbul'a geldi. Bir süre sonra Türk gibi yaşamaya başlayan Jeong, yaprak sarması ve kuru fasulyede iddialı olduğunu ve menemeni çok sevdiğini kaydetti. Jeong, Türkiye'de geçirdiği 17 yıl boyunca kendini hiç yabancı gibi hissetmediğini, bunu her fırsatta dile getirmekten mutlu olduğunu vurguladı. Jeong, emekli olunca İznik Gölü kıyılarına yerleşmeyi hayal ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kara yollarında durum
24 Ağustos 2019 09:45		 Aileler arasında, 'düğünde çok oynadınız' kavgası çıktı
24 Ağustos 2019 09:33
Vodafone Park'ta Emine Bulut için sessiz protesto
24 Ağustos 2019 07:40		 Bazı bölgelerde kuvvetli yağış olacak - Haritalı
24 Ağustos 2019 06:30
Bergama'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 30 kişi hastaneye başvurdu
24 Ağustos 2019 00:13		 Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu
23 Ağustos 2019 22:02
Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu
23 Ağustos 2019 21:35		 THK, 45 milyonluk hizmet için 90 milyon teklif verdi
23 Ağustos 2019 20:48
Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı
23 Ağustos 2019 19:12		 Meteorolojiden sağanak uyarısı
23 Ağustos 2019 19:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:24 - Teknopark İstanbul genişliyor11:23 - Yeni sezon, alışverişe başla11:21 - Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine nefes aldırmıyor11:05 - Belediye başkanına dinleme cihazı olayında 2 gözaltı11:03 - Arabuluculuk sınavına rekor başvuru10:59 - Cinayete tanık olmak bir çocuğun psikolojisini nasıl etkiler?10:55 - Hastanede yankesicilik yapan kişi tutuklandı10:45 - Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde10:30 - Adana'da terör operasyonlarında 3 kişiye gözaltı10:09 - Okul kantinlerinde bu gıdalar satılabilecek
10:08 - Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı10:00 - Ders yılı ve eğitim öğretim yılı nedir, ne zaman başlar ne zaman biter?09:55 - Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama09:45 - Kara yollarında durum09:45 - İzmir'de yanan orman için 2 günde 30 bin fidan bağışlandı09:33 - Aileler arasında, 'düğünde çok oynadınız' kavgası çıktı09:31 - Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim09:16 - 131 milyon dolar buhar olmuş!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Hakem Kurulu, bugün ilk toplantısını yapacak
Ev alana devlet destek verecek
İşsize çifte maaş
FETÖ 'Patates hat'ları böyle almış
Denetim Başkanı: THK'yı felç ettiler
Bu canavarı nasıl büyüttük?
Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim
Ankara itfaiyesi: Şahsi araçlarınızı kurumda yıkamayın
Yerli otomobil için sıraya girdiler
İdrar enfeksiyonu için gitti, mide ve bağırsak kanaması geçirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tesel-ya 2
harman 1
yaşlanmayı kabullenmemek 2
emre yücelen 1
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 2
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 3
Metinalkan 2
bayan mı kadın mı sorunsalı 1
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 2
şu an çalan şarkı 3
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam