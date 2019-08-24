Türkiye'de hem doktor hem de bir 'dadaş' oldu

Tıp eğitimi almak için geldiği Türkiye'de 22 yıldır yaşayan Fas asıllı Abdüllatif Faslı, evlenip yeni bir hayat kurduğu Anadolu topraklarını kendisine yakın hissettiği için seçtiğini ve bundan pişmanlık duymadığını belirtti. Faslı, ülkesinde liseyi bitirdikten sonra tıp eğitimi için yurt dışındaki alternatifler arasından Türkiye'yi seçti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 2005'te bitiren Faslı, 2007 yılında Erzurumlu bir Türk ile evlendi. Bu evlilikten üç çocuk sahibi olan, 2008 yılında Türk vatandaşlığına geçen Faslı, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Bölümünden uzmanlığını aldı. Faslı, 2013'ten itibaren kamuda ve özel hastanelerde idareci olarak çalıştı. Faslı, o dönem kendisinin Fas'tan Türkiye'ye gelen üçüncü öğrenci olduğunu, şimdi ise iki bin beş yüze yakın Faslı öğrencinin Türkiye'de bulunduğunu belirtti. Abdüllatif Faslı duygularını ise şöyle tarif etti: "Türk milleti sıcak insan olduğu için yabancı hissetmek çok zor. Yabancı kelimesi zor geliyor. Biz kendimizi misafir olarak adlandırıyoruz. Zaten yabancı değiliz. Vatan sevgisi gerçekten vazgeçilmez Türkiye'de. Vatan sevgisi olmasa çok devletin gözü olan bu ülke yok olur giderdi. Nerelisin deyince 'Dadaşım' diyorum ama genelde 'milli damat' olarak kendimi adlandırıyorum. Devamlı yardım gördüm. İyi ki gelmişim diyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE AŞIK OLDU

DOKTORA İÇİN GELDİ BİR DAHA AYRILAMADI

İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eun Kyung Jeong, 17 yıldır yaşadığı Türkiye'de hiç yabancılık çekmediğini söyledi. İlk olarak 1991'de üniversite öğrencisiyken turist geldiği Türkiye'nin tarihi ve kültürel anlamda paha biçilmez zenginliğine aşık olduğunu bildiren Koreli öğretmen, eşine evlenirken balayını Türkiye'de geçirme şartı koştuğunu ifade etti. Balayından sonra ülkesine dönen ancak Türkiye'yi unutamayan Jeong, doktora yapmak için yine İstanbul'a geldi. Bir süre sonra Türk gibi yaşamaya başlayan Jeong, yaprak sarması ve kuru fasulyede iddialı olduğunu ve menemeni çok sevdiğini kaydetti. Jeong, Türkiye'de geçirdiği 17 yıl boyunca kendini hiç yabancı gibi hissetmediğini, bunu her fırsatta dile getirmekten mutlu olduğunu vurguladı. Jeong, emekli olunca İznik Gölü kıyılarına yerleşmeyi hayal ettiğini sözlerine ekledi.