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Bu canavarı nasıl büyüttük?

Bir caninin eski eşini 10 yaşındaki kızının önünde vahşice katletmesi Türkiye'yi sarstı. Sosyal medyada öfke yağdı, Bakanlık davaya müdahil oldu. Ancak canavarın benzerleri gibi yine 'töre'ye sığınması asıl sorunun toplumsal zihniyette olduğunu gösterdi. Herşeyden önce bu 'hastalıklı anlayışı' besleyen kaynakların ortadan kaldırılmasının gerekliliği bir büyük acıyla yeniden kendini gösterdi
 24 Ağustos 2019 07:30
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Bu canavarı nasıl büyüttük?

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetleri bu kez yürekleri parçalayan bir görüntü ile ortaya çıktı. Kırıkkale'deki olayda Fedai Bulut adlı cani, boşandığı eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözlerini önünde bıçakladı. Genç kadının son anlarına ise kızının 'Anne lütfen ölme' sözleri damga vurdu. Konya'da işlenen cinayette de Bekir Erkol, çocuklarının gözleri önünde eşi Tuba Erkol'u vahşice öldürdü.

Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Dün iki kan donduran cinayet Türkiye'nin gündemi oldu. Sosyal medyada da yankı yaratan ilk olay Kırıkkale'de 18 Ağutos'ta işlendi. Kentte 43 yaşındaki Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi 38 yaşındaki Emine Bulut ve 10 yaşındaki kızı F.B.B. ile bir kafede buluştu. Buluşmada ise Baran ile Bulut arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde bıçakladı. Ardından da taksiye binerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan Bulut ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan cani eski eş ise olayın ardından yakalandı. İfadesinde de, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Cani için jet hızıyla ağırlaştırılmış müebbet talebiyle iddianame hazırlandı. Bulut'un, olay yerinde kanlar içindeyken çekilen görüntüsü ise infiale yol açtı. Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görülüyor. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıyor. Görüntüde Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, Baran'ın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut da zanlının, ablasını eve gitmek için çocuğuyla minibüse bindiği sırada kolundan yakalayıp aşağı indirdiğini anlatarak "Ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürüyor. Daha sonrasında olay oluyor ve kimse de müdahale etmiyor" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Yargı makamlarınca caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır'' dedi. Bir diğer cinayet de Konya Karatay'da işlendi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bekir Erkol (40), eşi Tuba Erkol'un (37) evine gitti. Evde çıkan tartışmada Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçağı eşine sapladı. Yaralanan kadın, kapıyı açıp, dışarı kaçmak istese de cani koca eşini bıçaklamaya devam etti. Çiftin, 9- 13 yaşlarındaki 3 çocuğu, babalarını engellemeye çalıştı. Cani kocanın olay yerinde bıraktığı kızına ise "Yardım istemene gerek yok. Anneniz öldü" dediği öğrenildi. Vücuduna 20 bıçak darbesi alan Erkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Teslim olan cani koca 'Neden öldürdün? Pişman mısın' sorusuna, "Namus için pişman mı olunur?" yanıtını verdi.

Annesinin öldüğünden habersiz olan kızları Müşerref Erkol ise çevresindekilere, "Ben annemsiz uyuyamam ki. Ne olur doktorlara biraz daha para verin de annemi yaşatsınlar" dediği öğrenildi. Babalarının annelerini öldürmesine şahit olan 3 kardeşin, daha sonra annelerinin akrabalarına teslim edildiği belirtildi.

BİR AYDA 31 CİNAYET: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da temmuz ayında 31 kadının erkeklerce öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan kadın örgütleri de bugün birçok bölgede vahşeti protesto edeceklerini duyurdu.

Hunharca katledİlen Bulut İçİn sİyasİler de mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duydum. Bu üzüntümü ilgili kamu görevlileriyle paylaştım ve failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırdım.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Emine Bulut'un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur.

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta; 10 yaşındaki evladının gözleri önünde vahşice katledilen bir anne, #EmineBulut. Takipçisi olacağız.
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