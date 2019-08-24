Sağlıkta, sözleşmeli personelin eş durumu tayinleri kurasız yapılacak
|24 Ağustos 2019 07:40
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4/B ve 45/A'lı sözleşmeli sağlık çalışanlarının eş durumu tayinlerinde yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, eş durumu başvurusu kabul edilmesine rağmen yerleşemeyen 4/B ve 45/A'lı sağlık çalışanlarına, boş pozisyonlara kurasız yer değişikliği hakkı getirdi.
Eşi farklı kamu kurum ve kuruluşlarda kadrolu olarak görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretinin sağlanabilmesi için de değişiklik yapıldı. Düzenlemede, bu amaçla, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ibaresi kaldırılarak kapsam genişletildi.
4/B ve 45/A'lı çalışanların eş durumu tayinlerinde yapılan düzenleme şu şekilde:
"Başvurusu kabul edilip ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle yerleştirme işlemleri yapılamayanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri; başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yapılır."
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