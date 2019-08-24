Sağlık Bakanlığı: O sözler, Bakan Koca'ya ait değil

Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medyada "Kanser, günahların sonunda gelen ilahi adalettir." ifadesinin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya aitmiş gibi gösterilmesi hakkında kamuoyuna açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; "Son dönemlerde bazı sosyal medya hesaplarından yabancı bir ülke yetkilisinin iki yıl önce yaptığı bir açıklama Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya izafe edilerek paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlarda "Kanser, günahların sonunda gelen ilahi adalettir." ifadesinin Sağlık Bakanımıza ait olduğunun iddia edilmesi en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdır. Kendisi de tıp doktoru olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın böyle bir söyleminin olabileceği düşünülemez. Bu minvalde yapılan tüm paylaşımların gerçek dışı olduğunun bir kez daha altını çizerek bu iftirayı yaymaya devam eden kişilere karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.