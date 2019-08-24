Ankara itfaiyesi: Şahsi araçlarınızı kurumda yıkamayın
Ankara Büyükşehir Belediyesi, personelini, şahsi araçlarını istasyonlarda yıkamaması konusunda uyardı.
|24 Ağustos 2019 08:05
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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, personelin uyması gereken hususları düzenleyen 12 maddelik bir genelge yayımladı.
Genelgenin 9. maddesinde ise itfaiye personelinin şahsi araçlarının istasyonlarda yıkamaması istendi.
Genelgenin 4. maddesinde, mesai saatlerinde hastaneye giden personelin, hastanede bulunduğunu belgeleyen bir işbaşı kağıdı getirmesi istendi.
Genelgenin 12. maddesinde ise yönetmelik hükümlerine uygun olarak sakalın kesilmesi istendi.
İŞTE GENELGENİN TAM METNİ
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